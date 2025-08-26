SpaceX reprogramó para este martes el décimo lanzamiento de prueba de su enorme cohete Starship tras el aplazamiento del lunes de última hora debido a cuestiones climatológicas, informó la empresa del magnate Elon Musk en su página de internet.

El Starship, compuesto por el propulsor Super Heavy y la nave en sí, está programado para despegar hoy desde la ciudad de Starbase, en el sur de Texas (EE.UU.), a las 18.30 hora local (11.30 GMT).

El nuevo aplazamiento es parte de la rutinas de estos lanzamientos de pruebas debido a condiciones ambientales o fallos técnicos.

Esta vez la empresa ha realizado modificaciones debido a que las tres pruebas anteriores acabaron con la pérdida de la nave Starship. Se retiró un número significativo de losetas del Starship para probar los límites de áreas vulnerables en todo el vehículo durante la reentrada,

La investigación del fallo del noveno vuelo del Starship el pasado 27 de mayo determinó que se produjeron fugas de combustible que afectaron al control de la estabilidad de la nave, lo que acabó propiciando su explosión, lo que SpaceX define como “un rápido desmontaje imprevisto”.

La trayectoria de la nave y el propulsor será similar a la anterior prueba, con una duración ligeramente superior a una hora.

El propulsor Super Heavy tiene previsto amerizar en una plataforma en el Golfo en el Atlántico al sur de Estados Unidos al cabo de seis minutos y 40 segundos desde del despegue, mientras que la Starship intentará aterrizar en otra plataforma en el océano Índico pasada una hora y seis minutos del lanzamiento.