Un telescopio en Chile ha revelado con un detalle sin precedentes el esplendor arremolinado de los gases que forman estrellas en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

La imagen publicada el miércoles por el Observatorio Europeo Austral se centra en una región de gases cósmicos fríos de más de 650 años-luz de diámetro. Un año luz equivale a casi 9,7 billones de kilómetros.

Las nubes de gas y polvo rodean el agujero negro supermasivo situado en el centro muerto galáctico.

Es la imagen más grande jamás tomada por la red de antenas ALMA en el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos de la Tierra.

PUBLICIDAD

Al estudiar cómo nacen las estrellas en esta denominada Zona Molecular Central, los astrónomos pueden comprender mejor cómo evolucionaron las galaxias, afirmó el director del estudio, Steve Longmore, de la Universidad John Moores de Liverpool.

“Es un lugar de extremos, invisible a nuestros ojos, pero ahora revelado con extraordinario detalle”, dijo en un comunicado Ashley Barnes, del Observatorio Europeo Austral, que forma parte del equipo de investigación.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.