Decenas de personas hacen fila desde esta tarde en las afueras de la tienda de productos electrónicos Best Buy de Bayamón para adquirir la consola Switch 2, de la empresa de videojuegos japonesa Nintendo.

El aparato estará disponible a la venta a partir de las 12:01 de esta madrugada, tanto en la tienda de Plaza Río Hondo como en la que está ubicada en Hato Rey.

La videoconsola Switch 2, sucesora de la plataforma Switch, saldrá al mercado mañana jueves en la mayoría de los países.

Según detallara esta semana The Associated Press, lo más destacado del lanzamiento es el juego Mario Kart World, que cuenta con un Gran Prix para hasta 24 conductores y presenta un entorno abierto en expansión donde “todo es tu circuito de carreras”. Otras novedades del primer día incluyen versiones mejoradas de las dos últimas aventuras de Legend of Zelda, y algunos juegos populares de terceros como Cyberpunk 2077 y Split Fiction harán su debut en Nintendo.