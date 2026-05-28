Prepárese para una rara microluna azul este fin de semana, una luna azul que también es la luna llena más distante y de aspecto más pequeño del año.

Un extra: la brillante estrella Antares bombardeará el espectáculo del domingo para conseguir un tres por uno celestial.

Una luna azul se produce cada dos o tres años, cuando una segunda luna llena se aprieta en un solo mes. El 1 de mayo se produjo la primera luna llena de este mes.

Dado que la órbita de la Luna no es un círculo perfecto, la próxima luna llena estará más lejos de la Tierra de lo habitual, a una distancia de 406,135 kilómetros (252,360 millas), lo que la hará parecer un poco más pequeña y tenue. Es lo contrario de una superluna, cuando una luna llena se acerca a nosotros más de lo normal. La superluna más reciente, por ejemplo, estuvo a sólo 362.312 kilómetros (225.130 millas) de distancia.

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Gianluca Masi, del Proyecto Telescopio Virtual, que ofrecerá una retransmisión en directo desde Italia, explicó que la microluna del domingo parecerá un 6% más pequeña y un 10% más tenue que una luna llena media, “diferencias lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidas para la mayoría de los observadores”.

La escena será especialmente emocionante al sur del ecuador, a través del Pacífico.

Para los observadores de estrellas de Argentina, Chile, Nueva Zelanda, el este de Australia, partes de la Antártida y un puñado de otras islas, Antares desaparecerá temporalmente cuando la micromuna azul pase por delante de ella.

La estrella supergigante roja, situada a 550 años luz, es conocida como el “corazón de escorpión” en la constelación de Escorpio. Un año de luz equivale a casi 9.7 billones de kilómetros.

No habrá ningún acto de desaparición para aquellos que miren hacia arriba en cualquier otra parte del mundo, con Antares constantemente visible junto a la luna llena.

Y a pesar del nombre, esta luna azul no tendrá un aspecto turquesa, zafiro ni ningún otro tono. El término se refiere simplemente a la infrecuente ocurrencia de dos lunas llenas en un mes.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.