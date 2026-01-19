Una vaca llamada Veronika ha demostrado que puede usar una escoba de forma “innovadora, flexible y funcional”, alternando sus extremos para rascarse distintas zonas del cuerpo: un uso “versátil” de una misma herramienta que hasta ahora solo se había documentado en primates y que obliga a replantear la capacidad cognitiva del ganado bovino.

El resultado del experimento firmado por dos investigadores del Instituto de Investigación Messerli de la Universidad de Veterinaria de Viena se publicó este lunes en la revista Current Biology y es la primera demostración del uso “flexible” y “multiuso” de una herramienta por parte de una vaca (Bos taurus).

PUBLICIDAD

“En la ciencia, como en la cultura, las especies ganaderas suelen ser subestimadas cognitivamente, lo que se ve reforzado por su papel utilitario y por persistentes sesgos de negación de la mente asociados al consumo de carne”, señala el estudio al explicar las escasas investigaciones sobre la capacidad cognitiva de las vacas.

“Consideramos uso de herramientas únicamente aquellos casos en los que el cuerpo del individuo se ve extendido al unirse a una herramienta”, explica a EFE el biólogo cognitivo granadino Antonio Osuna-Mascaró, uno de los autores de la investigación.

“Solamente consideramos uso de herramienta cuando se amplían los límites del cuerpo, no solo físicos, sino funcionales”, agrega.

Los investigadores dieron con Veronika gracias a un vídeo que demostraba sus capacidades y que les resultó tan convincente que decidieron desplazarse hasta la granja de la región austríaca de Carintia donde la vaca de 13 años vive como mascota.

El dueño del animal relató a los investigadores que llevaba casi una década observando cómo Veronika usaba ramas caídas que tomaba con la boca para rascarse, empleando palos más cortos o largos según la zona de su cuerpo.

Osuna-Mascaró aseguró que le sorprendió mucho lo fácil que fue despertar ese comportamiento en Veronika y lo “sofisticado y preciso” que era su manejo.

A partir de ahí, diseñaron un experimento para medir la capacidad de Veronika con el uso de una escoba de exterior de cerdas duras, cuya orientación se variaba de forma semialeatoria.

Durante unas dos semanas registraron 76 episodios de uso en siete sesiones.

PUBLICIDAD

La vaca manipulaba la ‘herramienta’ con la boca, la fijaba entre los dientes para controlarla de forma precisa y con ella se aliviaba molestias, probablemente por tábanos, rascándose en zonas difíciles de alcanzar.

Usaba el cepillo “para aquellas partes donde la piel es gruesa y dura” y reservaba el palo para “aquellas donde la piel es delicada y muy fina, como la zona umbilical, las ubres o el ano”.

Además, aplicaba técnicas distintas: con las cerdas realizaba movimientos más amplios, enérgicos y de arrastre, mientras que al emplear el palo empujaba de forma precisa y cuidadosa.

Para los autores, esa alternancia convierte el objeto en una herramienta multiuso, ya que era empleado de forma diferente según la tarea.

Osuna-Mascaró cree que la condición de mascota no hizo a Veronika “más inteligente”, pero sí le permitió desarrollarse “como otros animales no han podido”.

El investigador, con experiencia en el estudio de chimpancés en el Congo, recuerda que este tipo de versatilidad en el uso de herramienta se había documentado precisamente en esa especie, por lo que el hallazgo abre el abanico de mamíferos no primates con esa capacidad.

“Es absolutamente alucinante la flexibilidad que tiene en el uso de herramientas y el hecho de que el segundo caso que tenemos de un animal usando una herramienta multiuso sea una vaca y no otro primate o una ave”, explicó a EFE Osuna-Mascaró.

Con todo, Osuna-Mascaró subraya que no hay que concluir que vacas y toros pueden usar herramientas como los chimpancés, sino que tienen un potencial para innovar y desarrollar esa habilidad, aunque hacerlo suele ser imposible en la ganadería industrial.

PUBLICIDAD

El uso innovador de herramientas, recuerda el investigador, requiere aprendizaje, innovación y jugar con objetos, como hizo Veronika durante años con las ramas de los árboles gracias a la libertad que le dio ser una mascota.

Según Osuna-Mascaró, el hallazgo muestra también nuestro sesgo cognitivo, puesto que convivimos con ganado bovino desde hace unos 10,000 años y son “la biomasa de vertebrados más grande del planeta, con unos 1,500 millones de vacas y toros”, y “solo ahora se descubre su uso de herramientas”.

“Sabemos más sobre el uso de herramientas de animales exóticos, que viven en lugares recónditos, que de animales que tenemos al lado y que hemos estado ignorando de forma sistemática porque tendemos a infravalorar la cognición de aquellos animales que nos comemos”, resumió el experto.