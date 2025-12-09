WhatsApp: qué significa cada emoji de corazón y por qué los estabas usando mal
Además de sentimientos románticos, las distintas variantes pueden expresar otras emociones.
El corazón es uno de los emojis más populares que se usan en WhatsApp. En la mayoría de los casos se usan para expresar cariño o que a uno le gusta algo. Sin embargo, existe una gran variedad de versiones de este ícono, y cada uno de ellos tiene un significado singular.
Por ejemplo, cada color transmite un sentimiento específico para usar en contextos románticos o amistosos. En tanto, hay otros que pueden revelar emociones complejas o situaciones específicas que a simple vista uno puede que no entienda.
A continuación, el listo completo de lo que significa cada uno de los emojis de corazón en WhatsApp y para qué se usan:
Corazón rojo ❤️
Representa el amor romántico intenso, pasión profunda y conexión emocional fuerte. También se usa para expresar cariño familiar, amistad sincera o gratitud. Es una forma de decir “te amo” o “me gusta mucho”.
Corazón naranja 🧡
Expresa afecto amistoso sin connotaciones románticas, puesto que hace referencia a la energía vital, el apoyo motivacional o la creatividad. Es ideal para animar a alguien o indicar que se busca una relación de “solo amigos” en citas.
Corazón amarillo 💛
Simboliza amistad pura, felicidad radiante, cariño incondicional o interés especial. Transmite alegría y conexión positiva, lo que puede indicar un “te adoro como amigo”.
Corazón verde 💚
Está relacionado con salud, naturaleza, ecología o celos leves. Se usa para desear bienestar, apoyar causas ambientales o expresar amor por lo natural.
Corazón azul 💙
Indica lealtad profunda, confianza, estabilidad emocional o apoyo inquebrantable. Es perfecto para dedicar a amistades sólidas o mismo para comunicar la incondicionalidad que se puede tener por otra persona.
Corazón violeta 💜
Se asocia a compasión, admiración, amor familiar o sentimientos complejos como misterio. También se utiliza para expresar cuidado tierno o apoyo en dificultades.
Corazón negro 🖤
Muestra duelo, tristeza, rechazo o humor oscuro. Se emplea en momentos de pérdida, desamor o ironía gótica.
Corazón blanco 🤍
Transmite inocencia, amor puro paternal, compasión por fallecidos o condolencias. Su uso es ideal para mostrar apoyo en duelos o afecto tierno a otros.
Corazón marrón 🤎
Expresa calidez terrenal, amor por la naturaleza, apoyo solidario o identidad racial/étnica. Su empleo promueve las ideas de igualdad y justicia.
Corazón roto 💔
Este emoji que muestra un corazón partido en dos ilustra desamor profundo, ruptura dolorosa o nostalgia intensa. Es común para expresar que uno se encuentra “destrozado” tras una separación o por una situación que causa tristeza.
Corazón en llamas ❤️🔥
Este corazón envuelto en fuego evoca emociones intensas como amor apasionado, lujuria o deseo ardiente. También puede expresar un entusiasmo muy fuerte o una respuesta emocional profunda hacia alguien o algo.
Corazón latiendo 💓
El emoji del corazón rosa con líneas de movimiento o vibración encima, lo que simula sus latidos, representa emoción acelerada, entusiasmo romántico o felicidad creciente. Justamente comunica que alguien está “palpitante” de excitación por alguien o una situación.
Corazón creciente 💗
Este emoji consiste en tres corazones rosados superpuestos en tamaños crecientes (pequeño, mediano y grande), lo que simula expansión o pulso emocional que aumenta. Muestra amor que se expande, cariño mutuo o positividad en aumento. Es ideal para aquellas relaciones que empezaron recientemente y florecen.
Corazón flechado 💘
El corazón rosa atravesado por un flecha alude al amor a primera vista o destino romántico, puesto que hace referencia a al flechazo de Cupido. Se puede usar de forma juguetona para coqueteos en una relación que recién empieza.
Corazón vendado ❤️🩹
Este emoji está representado por un corazón rojo con una venda blanca que los rodea. Simboliza sanación emocional, simpatía por heridas del corazón o recuperación. Es perfecto para consolar en momentos difíciles.
Corazón con chispa 💖
Se trata de un corazón rosado rodeado de estrellas o destellos brillantes, lo que simula brillo, centelleo o emoción resplandeciente. Representa amor intenso y deslumbrante, enamoramiento con “mariposas en el estómago” o afecto radiante que transmite felicidad y entusiasmo vivo.
Dos corazones 💕
Este es un corazón rosa que en su costado izquierdo tiene encima otro más chico. Indica romance compartido, amor recíproco o química mutua. Indica que una pareja está en sintonía.