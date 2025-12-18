La industria de rones artesanales celebra una alianza estratégica entre B. Fernández & Hnos. y San Juan Artisan Distillers, la primera destilería de caña en finca de la Isla. Esta unión impulsa el sabor y la tradición local, llevando rones elaborados artesanalmente a establecimientos en toda Isla.

Con esta alianza, B. Fernández & Hnos. se convierte en el distribuidor exclusivo de la cartera de San Juan Artisan Distillers, que incluye las marcas Tres Clavos, Capicú, Ron Santo y Ron Pepón, el único ron elaborado con caña 100% cultivada en Puerto Rico. Este acuerdo representa un compromiso genuino con la economía agrícola y el talento puertorriqueño, fortaleciendo la autenticidad y calidad de nuestros productos, del corazón de nuestra tierra a cada celebración.

“Cada botella cuenta la historia de nuestra tierra y nuestra gente. Queremos que cada puertorriqueño se sienta parte de este legado y disfrute el sabor auténtico de Puerto Rico”, expresó José Alvarez, presidente y fundador de San Juan Artisan Distillers, mediante comunicado de prensa.

Por su parte, Marco Teixidor, vicepresidente ejecutivo de B. Fernández & Hnos., afirmó: “Esta alianza fortalece la industria, apoya a nuestros agricultores y celebra el orgullo de ser puertorriqueño. Nuestro compromiso es con la tierra, la tradición y el consumidor local”.

La colaboración busca aumentar la presencia y el volumen de ventas de rones artesanales, permitiendo que el portafolio compita de manera efectiva con marcas nacionales e internacionales, sin perder su esencia artesanal. “El propósito principal es garantizar que nuestros productos estén disponibles para todos los puertorriqueños, desde los bares más exclusivos hasta los supermercados de cada comunidad”, agregó Yarline Delgado, Gerente de Mercadeo de Bebidas Alcohólicas de B. Fernández & Hnos.

Invitamos a todos los puertorriqueños a descubrir, compartir y celebrar los productos de San Juan Artisan Distillers en su punto de venta favorito. Conozca la historia detrás de cada botella y únase a esta revolución de sabor y tradición local.