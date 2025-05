A partir del 1° de octubre, la aerolínea Delta Air Lines eliminará su clase Turista Básica como parte de un sistema de renovación de sus clases de tarifas. Aunque la tarifa básica no será desechada por completo, recibirá un nuevo nombre y otorgará la posibilidad de acceder a ciertos beneficios si paga un costo adicional.

Es tiempo de nuevos nombres y políticas en la organización de Delta AirLines, y consecuente con estas actualizaciones, la aerolínea procederá con la eliminación de la clase Turista Básica. De este modo, la compañía incluirá a la clase en la renovada categoría Delta Main (anteriormente Main Cabin), que ahora cuenta con tres niveles: Básica, Clásica y Extra, informó en un comunicado de prensa compartido en su sitio web oficial.

PUBLICIDAD

Ahora, la tarifa más económica será Delta Main Basic, la cual tiene características como un asiento asignado tras el check-in, prioridad de embarque en la Zona 8, cancelación con cargo por un crédito electrónico parcial, sin acumulación de millas ni MQD por el viaje y sin acceso a los Delta Sky Clubs.

Para los clientes que pueden pagar un poco más de dinero, Delta Main Classic ofrecerá crédito electrónico si cancela, mejor prioridad de embarque, opciones de espera el mismo día y mayor flexibilidad para elegir su asiento.

Por último, Delta Main Extra otorga la posibilidad de obtener mayor prioridad de embarque, acumulación de millas base de siete millas por dólar, fácil reembolso a su forma de pago y lista de espera el mismo día.

La compañía implementó cambios en los productos de asientos para los vuelos. Foto:Facebook Delta Oficial

Los cambios en las clases de tarifas de Delta Air Lines

Junto con los cambios a la clase Turista, la compañía anunció que los productos de asientos de Delta ahora se clasificarán en las siguientes categorías: Delta Main, Delta Comfort (anteriormente Delta Comfort+®), Delta First (anteriormente First Class), Delta Premium Select y Delta One.

“Al escuchar y comprender las necesidades de nuestros clientes en cuanto a sus viajes, sabemos que la claridad y la variedad son primordiales. Nuestra experiencia de compra renovada ofrece a los clientes más opciones y flexibilidad para elegir la experiencia de viaje que mejor se adapte a sus necesidades, además de una visión completa de todos los beneficios de volar con Delta", especificó Eric Phillips, vicepresidente sénior y director digital, en el comunicado de prensa.