La muerte y los impuestos pueden ser inevitables. Pero no lo es que sus herederos tengan que pagar una gran factura.

Los ricos han convertido en un arte la evasión de impuestos y la transmisión de su patrimonio sin esfuerzo a la siguiente generación. Pero los trucos que utilizan -para acelerar los pagos a los herederos y evitar entregar dinero al gobierno- también pueden funcionar para personas con patrimonios mucho más modestos.

“Es una partida de ajedrez estratégica que se juega durante décadas”, afirma Mark Bosler, abogado especializado en planificación patrimonial de Troy (Michigan) y asesor jurídico de Real Estate Bees. “Mientras que la persona media confía en un simple testamento, los adinerados utilizan un libro de jugadas diferente”.

Considere un fideicomiso

En primer lugar, consideremos los hechos: A pesar de las ideas erróneas generalizadas, sólo las herencias de los estadounidenses más ricos están sujetas a impuestos. A nivel federal, las herencias de más de 15 millones de dólares suelen estar sujetas a impuestos. A nivel estatal, 16 estados y el Distrito de Columbia recaudan impuestos sobre el patrimonio o la herencia, según la Tax Foundation, a veces con exenciones inferiores a las del IRS, pero siempre con umbrales dirigidos a los millonarios.

Aunque la mayoría de las personas pueden transmitir lo que tienen sin preocuparse de que sus herederos se vean atrapados en una maraña de impuestos, puede ser necesario planificar para escapar de un proceso complicado que puede retrasar la sucesión durante años y costar a las familias importantes gastos judiciales y de abogados.

La solución en la que se centran muchos planificadores de sucesiones es el fideicomiso.

Aunque los fideicomisos evocan imágenes de complejos acuerdos utilizados por los más ricos, son herramientas relativamente sencillas que pueden tener sentido para muchas personas. Su constitución conlleva gastos, que a menudo ascienden a miles de dólares en honorarios de abogados. Pero para una pareja de jubilados con una casa pagada, 401(k)s y una cartera de inversiones, pueden facilitar la transmisión de bienes a los herederos.

Entre las razones: Aunque no deje suficientes bienes como para pagar impuestos, su patrimonio puede quedar atascado en los tribunales testamentarios, que suelen imponer tasas basadas en el valor total del patrimonio.

“Estás dejando en manos de abogados y tribunales lo que podría haber ido a tus hijos u otros seres queridos”, dice Renee Fry, CEO de Gentreo, un planificador de herencias online con sede en Quincy, Massachusetts. “Se puede perder entre el 3 y el 8% del patrimonio”.

Los fideicomisos permiten eludir los tribunales y proteger el patrimonio de la opinión pública, al mantener los detalles fuera de los registros públicos. Algunas personas los utilizan también para proteger sus ahorros en caso de que algún día necesiten cuidados en una residencia de ancianos y prefieran optar a una estancia pagada por el gobierno a través de Medicaid en lugar de pagársela ellos mismos.

Pasar las acciones prácticamente sin impuestos

Imagine que invierte en una acción como Nvidia, que se ha disparado en los últimos años. Ahora imagina poder recoger el beneficio de vender tus acciones sin pagar impuestos.

Es posible con una salvación: tienes que morir.

Este escenario, conocido en la jerga patrimonial como “step-up”, permite a muchas familias ricas aumentar su patrimonio sin que sus herederos tengan que cargar con la factura.

Funciona así: Supongamos que tu tío compró 100 acciones de Nvidia cuando empezó a cotizar en 1999 a 12 dólares la acción. Entre los dividendos y la subida del precio, esa inversión de 1,200 dólares valdría hoy más de 9 millones. Si te lo dejara todo a ti, podrías vender las acciones pagando pocos o ningún impuesto, porque las ganancias se calculan a partir del día de su muerte, no del día en que las compró.

Benjamin Trujillo, socio de la empresa de asesoramiento patrimonial Moneta, con sede en San Luis (Misuri), dice que todo parece “un truco de magia”. Y es completamente legal.

“La transferencia de riqueza parece humo y espejos”, dice Trujillo. “Activos como las acciones pueden crecer silenciosamente durante décadas y, cuando se heredan, la factura fiscal suele desaparecer”.

Los legisladores han propuesto a veces límites a la regla del “step-up”, pero al menos por ahora se mantiene, lo que la convierte en una de las mayores armas no tan secretas en los arsenales de quienes buscan crear riqueza generacional. Si las acciones no son su fuerte, el “step-up” se aplica también a otros tipos de inversiones, como obras de arte, bienes inmuebles y objetos de colección.

Mantener al día a los beneficiarios

¿Alguna vez ha recibido un aviso en una de sus cuentas pidiéndole que nombre un beneficiario? Es algo más que un codazo confuso (o molesto) de su correduría. Los planificadores del patrimonio dicen que es una de las maneras más sencillas de facilitar la transferencia de activos a sus seres queridos después de su muerte.

La normativa varía de un lugar a otro, pero muchos bancos y corredurías permiten nombrar un beneficiario al que se transferirán los fondos en caso de fallecimiento.

“Es una de las formas más sencillas de transferir activos sin complicaciones”, afirma Allison Harrison, abogada de Columbus (Ohio) especializada en planificación patrimonial.

Las designaciones de beneficiarios suelen tener prioridad sobre los testamentos, por lo que es importante asegurarse de que los suyos están actualizados para evitar el lío de que, por ejemplo, un ex cónyuge acabe quedándose con todo lo que usted ahorró.

Todo esto requiere planificación, pero los expertos dicen que invertir un poco de tiempo en planificar su patrimonio es uno de los movimientos que separan a los ricos de los menos pudientes.

