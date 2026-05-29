Para muchas personas que buscan generar ingresos adicionales, responder encuestas en línea a cambio de incentivos económicos se ha convertido en una alternativa accesible y flexible.

Según expertos en consumo, estas plataformas forman parte de estudios de mercado utilizados por agencias y empresas para conocer opiniones sobre productos, marcas y servicios.

“Resulta que hay agencias de mercadeo que hacen estudios y consultas de opinión en las que tú puedes participar para dar respuestas sobre diferentes marcas, productos o temas”, explicó Gil Cabrera, portavoz de AARP.

Plataformas que pagan por opinión

Sitios web como Survey Junkie, Kashkick, PrizeRebel, Respondent y User Interviews ofrecen pagos en efectivo o sistemas de puntos que pueden canjearse por tarjetas de regalo a cambio de participar en encuestas.

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De acuerdo con especialistas, el pago puede variar significativamente dependiendo del tipo de estudio. Algunas encuestas más complejas o especializadas pueden pagar entre $50 y $150 por participación.

“Te pagan alrededor de entre $50 y $150 por cada una de las consultas de opinión”, añadió Cabrera.

Qué datos se comparten y qué se debe tener en cuenta

Para registrarse en estas plataformas, los usuarios suelen tener que proporcionar información personal como edad, ubicación y número de teléfono. Por ello, los expertos recomiendan leer detenidamente las políticas de privacidad antes de crear una cuenta.

Las encuestas más largas o especializadas tienden a ofrecer una mejor compensación. En algunos casos, una encuesta de 10 minutos puede pagar alrededor de $30, mientras que otras de mayor duración pueden alcanzar los $60 o más.

Una alternativa sencilla, pero con constancia

Usuarios que han participado en este tipo de plataformas aseguran que puede ser una forma sencilla de generar ingresos extra.

“Lo he hecho durante la pandemia, donde haces encuestas en línea y te dan puntos para agarrar gift cards. Yo lo hice, es una manera fácil”, comentó Justin Velasquez.

Los expertos recomiendan registrarse en múltiples plataformas y completar el perfil de usuario para recibir encuestas más específicas y mejor remuneradas. También sugieren revisar a diario las oportunidades disponibles para priorizar las mejor pagadas.

“La opinión vale”

Algunos usuarios destacan que este tipo de actividad, aunque no representa ingresos principales, sí puede resultar útil como ingreso complementario.

“Si agarro unos 50 dólares extra, ¿por qué voy a hacer complaint? La opinión de uno es oro”, expresó Alexandria Flores, participante de encuestas en línea.