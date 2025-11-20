Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe se preparan para uno de los días de compras más esperados del año: el “Black Friday”. El viernes, 28 de noviembre, ambos centros comerciales ofrecerán horario extendido de 6:00 am a 9:00 pm, entretenimiento en vivo, invitados especiales, sorteos y experiencias pensadas para toda la familia.

Como parte de la celebración, a las 3:00 pm se realizará un sorteo de una PLAZA Gift Card de $500 entre las personas que hagan “Check-In” en los directorios digitales de cada centro comercial.

“Black Friday es una tradición muy esperada por nuestros visitantes y una oportunidad para que disfruten de ofertas, entretenimiento y un ambiente vibrante en nuestros centros comerciales,” señaló Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe a través de declaraciones escritas.

“Nuestro objetivo es que las familias vivan una experiencia memorable, segura y llena del espíritu festivo que caracteriza esta temporada. Agradecemos a todos por hacer de PLAZA parte de sus celebraciones y los invitamos a ser parte de esta jornada especial”, aseguró también.

En Plaza Las Américas, el entretenimiento comenzará desde temprano: de 6:00 am a 10:00 am, Fidelity transmitirá en vivo con Amós Morales; de 10:00 am a 2:00 pm, Salsoul y el programa El Piquete con Jesse Calderón tomarán la transmisión en vivo. Los visitantes podrán disfrutar de pleneros, juegos, y una ruleta electrónica con la oportunidad de ganar certificados y regalos de las tiendas del centro comercial. Además, durante la transmisión de Uno Radio Group se presentarán invitados especiales: Norberto Vélez a las 10:00 am, Luis Vázquez a las 11:00 am, José Nogueras a las 12:00 pm y Andrés Jiménez, “El Jíbaro”, a la 1:00 pm.

Por su parte, Plaza Del Caribe, en Ponce, ofrecerá entretenimiento desde las 9:00 am con música y animación a cargo de Alex DJ, pleneros por los pasillos desde las 10:30 am y la Orquesta Sazón Criollo a las 2:00 pm en La Plazoleta. Durante todo el día, los visitantes podrán participar en juegos en la Caja Encantada y ganar ofertas y premios.

Las tiendas anclas JCPenney y Macy’s en ambos centros comerciales tendrán horario extendido: JCPenney operará de 5:00 am a 10:00 pm y Macy’s de 6:00 am a 10:00 pm. Además, Burlington en Plaza Las Américas abrirá de 7:00 am a 12:00 am y Marshall’s de 7:00 am a 10:00 pm durante el viernes, 28 de noviembre.