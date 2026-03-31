Puerto Rico vuelve a figurar en la lista de los mejores bares en Norteamérica, esta vez con la representación del establecimiento Identidad Cocktail Bar, en San Juan.

Aunque regularmente se reconocen a los mejores 50, esta vez la lista fue extendida hasta los primeros 100, colándose la barra boricua localizada en la calle Cerra en Santurce en la posición 73, convirtiéndose en uno de los representantes del Caribe.

Identidad Cocktail Bar abrió sus puertas en julio del año 2024, según contaron sus propietarios, Edrick Colón y Stephen Alonso, en entrevista con El Nuevo Día.

Edrick Colón y Stephen Alonso, cofundadores de Identidad Cocktail Bar ( Suministrada )

Fue este martes cuando la organización North America’s 50 Best Bars 2026, patrocinada por Perrier, reveló la lista ampliada de bares clasificados entre los puestos 51 y 100, destacando una diversa selección de destinos de coctelería en la región.

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La clasificación forma parte del conteo previo a la ceremonia anual de premios y resalta establecimientos de la región que están moldeando la cultura de la coctelería mediante la creatividad, la hospitalidad y la innovación.

Al igual que el ranking principal del 1 al 50, la lista ampliada es resultado de los votos de la Academia de votación, compuesta por más de 300 expertos independientes de la industria, incluidos bartenders, educadores y escritores especializados en bebidas de toda América del Norte.

La lista 51–100 en números

El ranking extendido de 2026 incluye bares en 28 destinos , reflejando la diversidad de la escena coctelera en la región, con 14 nuevas entradas que debutan en la lista.

, reflejando la diversidad de la escena coctelera en la región, con que debutan en la lista. Estados Unidos lidera con 25 bares , incluyendo establecimientos en ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Boston, Houston, Seattle, Denver, Atlanta y Honolulu.

lidera con , incluyendo establecimientos en ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Boston, Houston, Seattle, Denver, Atlanta y Honolulu. Canadá cuenta con 19 bares , con fuerte presencia de Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary y Victoria.

cuenta con , con fuerte presencia de Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary y Victoria. México tiene cuatro bares , ubicados en Ciudad de México, Tulum y Playa del Carmen.

tiene , ubicados en Ciudad de México, Tulum y Playa del Carmen. Además, bares en Puerto Rico y Gran Caimán también lograron posiciones en el listado.

Próxima ceremonia

La edición 2026 de North America’s 50 Best Bars se celebrará en Vancouver, Canadá, donde la comunidad de bares se reunirá para reconocer las mejores experiencias de hospitalidad y coctelería de la región.

La ceremonia en vivo se llevará a cabo el 22 de abril, cuando se revele la lista principal del 1 al 50, incluyendo el reconocimiento al Mejor Bar de América del Norte 2026. Así, que todavía Puerto Rico tiene oportunidad de aparecer nuevamente, como ocurrió en el 2024 y 2025.

En años anteriores, el cocktail bar La Factoría, en el Viejo San Juan, logró posicionarse en los puestos 18 y 32 en años consecutivos.

El anuncio será transmitido en vivo a nivel global a través del canal de YouTube de la organización.

Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Esta historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.