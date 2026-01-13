El sandwich Criollo del menú de desayuno de Burger King ahora cuenta con un nuevo pan fresco, más suave y mejorado con un nuevo glaseado, elaborado por Holsum, anunció la empresa en un comunicado.

La nueva oferta anunciada por Burger King incluye huevos frescos cocinados al momento, queso americano y puedes escoger entre salchicha, jamón Black Forest o bacon crujiente.

El menú de desayuno puede complementarse también con la gran variedad de productos disponibles que incluye las ricas tostadas en pan criollo, multigrano o sobao, cuyo pan está elaborado por Mi Pan; avena Quaker; café Yaucono, molido al instante; los Protein Bowls; el BK Wrapper; el Revoltoso; el Burrito Mañanero; y, los Iced Coffees, entre otros.

“Ofrecer frescura y calidad es prioridad para todos en BURGER KING®. Conocemos como el desayuno es ese momento especial que disfrutan todos en familia. Esto nos motiva a siempre buscar nuevas opciones para continuar satisfaciendo el gusto por disfrutar de un buen desayuno para comenzar bien el día. Ofrecer un menú variado y completo, libre de todo tipo de preservantes o colores de fuentes artificiales, es nuestro compromiso para ofrecer calidad y frescura a nuestros invitados”, dijo Daniel Pérez del Valle, vicepresidente de mercadeo de BURGER KING®.

El menú de desayuno también incluye otras especialidades como el Super Desayuno, que incluye revoltillo, pancakes, bacon y salchicha o el Meat Lovers, que ofrece pancakes o tostadas francesas, revoltillo con queso, bacon, salchicha y jamón. Todos los productos de desayuno en el menú de BURGER KING son libres de preservantes y colores de fuentes artificiales.

El sándwich Criollo preparado con el nuevo pan Holsum y todo el menú de desayuno está disponibles en los 160 restaurantes de BURGER KING en Puerto Rico, de lunes a viernes desde las 5:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. y los fines de semana de 5:00 a.m. a 11:00 a.m.