Burger King fortalece su menú de desayuno con Holsum y productos locales
Ya está disponible en todos los restaurantes de la Isla.
El sandwich Criollo del menú de desayuno de Burger King ahora cuenta con un nuevo pan fresco, más suave y mejorado con un nuevo glaseado, elaborado por Holsum, anunció la empresa en un comunicado.
La nueva oferta anunciada por Burger King incluye huevos frescos cocinados al momento, queso americano y puedes escoger entre salchicha, jamón Black Forest o bacon crujiente.
El menú de desayuno puede complementarse también con la gran variedad de productos disponibles que incluye las ricas tostadas en pan criollo, multigrano o sobao, cuyo pan está elaborado por Mi Pan; avena Quaker; café Yaucono, molido al instante; los Protein Bowls; el BK Wrapper; el Revoltoso; el Burrito Mañanero; y, los Iced Coffees, entre otros.
“Ofrecer frescura y calidad es prioridad para todos en BURGER KING®. Conocemos como el desayuno es ese momento especial que disfrutan todos en familia. Esto nos motiva a siempre buscar nuevas opciones para continuar satisfaciendo el gusto por disfrutar de un buen desayuno para comenzar bien el día. Ofrecer un menú variado y completo, libre de todo tipo de preservantes o colores de fuentes artificiales, es nuestro compromiso para ofrecer calidad y frescura a nuestros invitados”, dijo Daniel Pérez del Valle, vicepresidente de mercadeo de BURGER KING®.
El menú de desayuno también incluye otras especialidades como el Super Desayuno, que incluye revoltillo, pancakes, bacon y salchicha o el Meat Lovers, que ofrece pancakes o tostadas francesas, revoltillo con queso, bacon, salchicha y jamón. Todos los productos de desayuno en el menú de BURGER KING son libres de preservantes y colores de fuentes artificiales.
El sándwich Criollo preparado con el nuevo pan Holsum y todo el menú de desayuno está disponibles en los 160 restaurantes de BURGER KING en Puerto Rico, de lunes a viernes desde las 5:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. y los fines de semana de 5:00 a.m. a 11:00 a.m.