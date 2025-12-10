Si te gustan las películas animadas y los personajes como SpongeBob, Burger King Puerto Rico trae una nueva colaboración con la película “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants” que te encantará. Esta incluye un menú especial de combos SpongeBob, Loncherita con juguetes para los chicos de la casa y una experiencia completa en el restaurante de Isla Verde.

Como parte de la colaboración, la Loncherita estará ofreciendo 6 juguetes de los personajes de la película entre los que se encuentran SpongeBob, Patrick Star y Mr. Krabs y otros. Cada Loncherita ofrecerá un juguete que se podrá coleccionar.

La promoción contará además con los combos SpongeBob Whopper y el SpongeBob Long Chicken Sandwich. El SpongeBob Whopper está preparado en un exclusivo pan amarillo, cuyo colorante natural proviene de la cúrcuma, con vegetales frescos, salsa BBQ y queso. El SpongeBob Long Chicken Sandwich ofrece delicioso pollo empanado en pan amarillo con lechuga, mayonesa, Onion Rings, salsa BBQ y queso. Ambos combos incluyen refresco mediano, papas medianas y un Patrick’s Sundae, que incluye delicioso helado de vainilla con cookie crumble y sirope cremoso de fresa. Los invitados tendrán además la opción de obtener un combo familiar que incluye dos SpongeBob Whopper, dos SpongeBob Long Chicken Sandwich, 4 papas medianas y 4 refrescos medianos. Para el toque dulce podrán escoger también entre el Patrick’s Star-Berry Shortcake Pie y el Patrick’s Super King Sundae que incluye dos porciones de cookie crumble. Todos los productos del menú especial de SpongeBob son libres de preservantes y colorantes de fuentes artificiales, al igual que la comida que lleva la Loncherita.

La colaboración incluye una gran experiencia en el restaurante Burger King de Isla Verde, el que cuenta con una decoración especial inspirada en la temática de SpongeBob. Esta cuenta con colores brillantes, visuales representativos del tema y la película y, el interior tiene una ambientación que te hará sentir como si estuvieras debajo del mar. La promoción facilitará también la oportunidad de obtener medias temáticas de SpongeBob que podrán obtener con la compra de los combos, mientras duren.

“Desarrollar experiencias diferentes, que vayan en línea con los temas que la familia disfruta, es principal en nuestra visión de ofrecer entretenimiento sano y atractivo para todos. Buscamos siempre llevar estas experiencias a otro nivel con el propósito de facilitar una experiencia completa para el disfrute de nuestros invitados. Colaborar con “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants” valida nuestra visión y compromiso. Para ello estamos atentos al máximo detalle para lograr una gran experiencia. SpongeBob es un personaje querido por toda la familia y sus aventuras motivan alegría y compartir. Sabemos que gustará y conectará con nuestros consumidores”, expresó mediante declaraciones escritas Daniel Pérez del Valle, vicepresidente de mercadeo de Burger King Puerto Rico.

Los productos temáticos de SpongeBob y la Loncherita estarán disponibles en los 160 restaurantes Burger King de Puerto Rico. Además, podrán ordenarse a través de Uber Eats, Doordash o el BK® App.