Las ganancias del tercer trimestre de Target cayeron mientras el minorista lucha por atraer a compradores que están siendo presionados por una inflación persistentemente alta.

La compañía de Minneapolis declaró el miércoles que espera que su caída en ventas se extienda durante la crucial temporada de compras navideñas. La empresa también anunció que planea invertir otros 1,000 millones de dólares el próximo año para remodelar tiendas, construir nuevas, aumentando el costo total de la renovación a 5,000 millones de dólares.

Los inversores han castigado recientemente las acciones de Target, enviándolas a la baja un 43% en el último año. Las acciones estaban esencialmente planas en las primeras operaciones del miércoles.

Revertir la caída del 19% en las ganancias del trimestre más reciente es el último desafío para el CEO entrante, Michael Fiddelke, un veterano de 20 años en la compañía que reemplazará a Brian Cornell en febrero. El relevo llega mientras el minorista intenta revertir un persistente estancamiento en las ventas y revivir su reputación como el lugar al que acudir para productos asequibles pero elegantes.

Las ventas comparables —aquellas de tiendas físicas establecidas y canales en línea— cayeron un 2.7% en su último período de tres meses. Eso es peor que la caída del 1.9% en el trimestre anterior y la tercera disminución trimestral consecutiva.

Los problemas de Target contrastan marcadamente con su rival Walmart, el minorista más grande del país, que está prosperando. Walmart reportará su desempeño trimestral el jueves.

Target anunció en octubre que estaba eliminando alrededor de 1.800 puestos corporativos para agilizar la toma de decisiones y acelerar las iniciativas de la compañía. Los recortes representan aproximadamente el 8% de la fuerza laboral corporativa de Target.

Para impulsar las ventas, Target está ofreciendo más de 20,000 nuevos artículos, el doble que el año pasado, y ha reducido los precios de miles de productos alimenticios y otros artículos esenciales.

“El entorno a nuestro alrededor sigue evolucionando, ya sea por la cambiante demanda del consumidor, la dinámica cambiante de los competidores o las presiones macroeconómicas más amplias”, indicó Fiddelke en una llamada el miércoles. “Pero permítanme ser claro. No estamos esperando a que las condiciones mejoren. Estamos impulsando el cambio nosotros mismos en este momento”.

Con alrededor de 1,980 tiendas en Estados Unidos, Target ha luchado por encontrar su equilibrio desde que la inflación obligó a los estadounidenses a reducir su gasto discrecional. Al mismo tiempo, los clientes de Target se han quejado de tiendas desordenadas que carecen de precios económicos.

Los boicots de consumidores desde finales de enero, cuando Target se unió a su rival Walmart y a varias otras empresas en reducir sus iniciativas corporativas de diversidad, equidad e inclusión, han agravado la situación.

Otros vientos en contra macroeconómicos más recientes están afectando a todo el sector minorista.

Durante casi un año, los minoristas han luchado por navegar los aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones y su represión de la inmigración que amenazó con reducir la oferta de trabajadores disponibles para las empresas en Estados Unidos.

El cierre del gobierno probablemente será otro lastre para la economía. Los contratos gubernamentales se han ralentizado y muchos beneficiarios de ayuda alimentaria han visto interrumpidos sus beneficios, lo que puede reducir el gasto del consumidor en lugares como Target.

Fiddelke dijo a los periodistas que la compañía vio un septiembre más débil, pero expresó que era “difícil para nosotros aislar” los diferentes factores detrás de eso.

Las ganancias del minorista cayeron a 689 millones de dólares en el período de tres meses que terminó el 1 de noviembre, o 1.51 dólares por acción. Los resultados ajustados por acción sumaron 1.78 dólares. Eso es mejor que los 1.71 dólares que Wall Street esperaba, según una encuesta de FactSet, pero por debajo de los 1.85 dólares por acción que la compañía ganó en el mismo período del año pasado.

Las ventas cayeron un 1.5% a 25,270 millones de dólares, apenas por debajo de las proyecciones de los analistas.

Las ganancias en ventas de alimentos y bebidas fueron compensadas por la continua debilidad en bienes discrecionales, con compradores ansiosos enfocándose cada vez más en comprar artículos esenciales, incluso durante las fiestas.

Por ejemplo, este año los clientes compraron dulces y disfraces para Halloween, pero gastaron menos en decoraciones, sostuvo Rick Gomez, director comercial de Target.

Gomez piensa que harán intercambios similares durante la temporada navideña de invierno.

“Creemos que el consumidor priorizará lo que va debajo del árbol frente a lo que va en el árbol”, dijo.

Target también anunció una asociación con OpenAI el miércoles que permitirá a los usuarios navegar por los artículos de Target a través de la aplicación ChatGPT de la empresa tecnológica. Cuando los clientes estén listos para comprar, serán dirigidos a la aplicación de Target.

Para el cuarto trimestre, Target espera que las ventas comparables disminuyan en dígitos bajos. Para todo el año, ahora espera que las ganancias por acción estén en el rango de 7 a 8 dólares por acción, por debajo de su pronóstico anterior de 7 a 9 dólares.