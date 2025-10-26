El famoso brandy Cardenal Mendoza inició en Puerto Rico la celebración del décimo aniversario de su “Golden Week” con un encuentro que reunió a referentes de la coctelería y la gastronomía. La apertura se realizó el 23 de octubre en el restaurante Catalina. El evento continuará con una semana de experiencias que se extenderán hasta el 31 de octubre en el calendario global de la marca, “subrayando el carácter internacional de Golden Week y su papel como plataforma para disfrutar el brandy de Jerez en formatos innovadores”, detalla el comunicado de prensa.

A lo largo de su trayectoria, “Golden Week” ha evolucionado desde una serie de catas y maridajes a una auténtica comunidad internacional que celebra el “arte de vivir” de Cardenal Mendoza con finales en Jerez, concursos creativos y programación cultural.

Desde Puerto Rico hasta España, la marca ha consolidado experiencias y eventos anuales que atraen a fans, mixólogos y distribuidores, poniendo el acento en las posibilidades de un brandy como Solera Gran Reserva con sello de origen y tradición.

Botella del décimo aniversario de “Golden Week” ( Suministrada )

“Para nuestra industria, Golden Week es una brújula por que marca estándares de técnica, servicio y respeto por el brandy de Jerez. Es un honor volver a representar a Puerto Rico en una celebración que trasciende tendencias y construye oficio,” expresó Ariel Rosario, mixólogo puertorriqueño y finalista internacional del Cardenal Mendoza Gold Jigger en la pasada edición.

Como parte del décimo aniversario, la marca impulsa dos pilares competitivos que abren puertas y reconocen talento.

Por un lado, el Cardenal Mendoza Gold Jigger Cocktail Competition, cuya gran final se celebrará en Jerez del 29 al 31 de octubre, donde los tres finalistas competirán por los jiggers de oro, plata y bronce y vivirán una experiencia inmersiva en el mundo del brandy de Jerez.

Por otro, el Illustration Contest de “Golden Week”, que convoca a artistas con premios en platino. Ambas iniciativas refuerzan el cruce entre coctelería y cultura visual que distingue a la marca.

“Ganar en esta edición especial es un sueño y una responsabilidad hermosa. Golden Week te exige mirar más allá del trago y contar una historia”, compartió Kitzia Torres, mixóloga y ganadora del Golden Jigger 2025, mediante la comunicación escrita.

A su vez, Rakel Rodríguez, también ganadora del Golden Jigger 2025 dijo: “Este reconocimiento nos anima a seguir creando experiencias que honren el tiempo, la técnica y la sensibilidad que hay detrás de Cardenal Mendoza”.

La importancia de Golden Week siempre se manifiesta en Puerto Rico con una narrativa de experiencias especiales. Esta edición incluyó cócteles de autor con Cardenal Mendoza, música de DJ Gugui y una serie de intervenciones incluyendo microrelatos escritos a tinta, sets en vivo de percusión, canto y guitarra, cigarros personalizados, entre otras. Todo ocurrió en un ambiente íntimo y curado, pensado para convertir cada sorbo y cada gesto en un rito contemporáneo.

“Diez años después, Golden Week sigue siendo nuestro foro más esperado para celebrar la calidad, la hospitalidad y la creatividad que orbitan el brandy de Jerez. Puerto Rico abrió la edición X con casa llena y una energía que nos confirma por qué este encuentro es imprescindible en la agenda de la industria”, señaló Emelia Whitaker, Brand Manager de Cardenal Mendoza en Ballester Hermanos, Inc.

“El resultado ha sido un éxito rotundo y ya estamos trabajando en un libro de colección que reunirá las historias, micro-relatos y memorias compartidas durante la noche inaugural”, agregó.