A un siglo de su creación, Chrysler, la marca de autos norteamericana, está celebrando lo que la hace especial: su innovación. Y es que la marca, fundada en 1925, ha hecho historia al superar los límites de la ingeniería y tecnología automotriz.

Desde lanzamientos únicos hasta vehículos más tradicionales, Chrysler tiene un amplio catálogo que lo posiciona como líder en la industria automotriz estadounidense.

Historia y legado

Chrysler siempre se ha destacado por desafiar las expectativas de la época. Desde que fue fundada el 6 de junio de 1925 por Walter P. Chrysler, trajo consigo una nueva era en la industria automotriz estadounidense con vehículos que combinaban diseño avanzado, ingeniería única y tecnología innovadora. El primer vehículo que lanzaron fue el Chrysler Six, que, en aquel tiempo, costaba tan solo $1,565, el equivalente a casi $30,000 hoy. Este tenía dos grandes innovaciones: un motor de seis cilindros ligero, potente y de alta compresión, y los primeros frenos hidráulicos en las cuatro ruedas en un automóvil de pasajeros. Estas características de lujo a un precio accesible marcaron un hito en la accesibilidad del consumidor.

En la década de los ‘80s, Chrysler innovó nuevamente con el lanzamiento de las primeras minivans en el mercado: la Plymouth Voyager en 1983 y la Dodge Caravan en 1984, ambas bajo la sombrilla de vehículos Chrysler. Esto no solo fue histórico para el transporte familiar en su época, sino que sigue siendo el vehículo predilecto para familias alrededor del mundo por su comodidad y versatilidad. En noviembre del 2019, Chrysler celebró 15 millones de minivans vendidas desde el lanzamiento de su modelo producido desde el 1983 en la planta de producción de Windsor.

Chrysler en Puerto Rico

Cuando Chrysler llegó a Puerto Rico, rápidamente se ganó la confianza del consumidor local. Modelos como el PT Cruiser, el Chrysler 300, y las minivans Town & Country, y luego la Pacifica se han destacado como los favoritos en la isla. Todos tienen algo en común: su balance entre lujo, potencia y funcionalidad, características que destacan a la marca. Y es que, con los terrenos variados y exigencias particulares de la isla, necesitamos vehículos confiables, eficientes y cómodos. Chrysler ha sabido responder a esas necesidades naturalmente con vehículos duraderos, ideales para el manejo del día a día.

Una mirada hacia el futuro

Como parte de la celebración de su centenario, Chrysler reafirma su compromiso con el futuro de la auto movilidad. La marca está apostando por la electrificación, moviéndose hacia un enfoque multi energético, añadiendo vehículos de gasolina, híbridos y eléctricos a su catálogo. Entre los modelos más esperados se encuentra el Chrysler Halcyon, actualmente un concept car, que representa la visión de la marca para los próximos años: modernidad, tecnología y electricidad. Además, lanzaron la Chrysler Pacifica 100th Anniversary Edition, una edición especial de su minivan más popular, con elementos exclusivos de diseño, como aros nuevos y un emblema que lee “Est. 1925”.

En Puerto Rico, Chrysler continuará expandiendo su presencia mediante nuevas tecnologías y lanzamientos que responden a las necesidades del consumidor moderno, como la eficiencia energética y la seguridad avanzada, haciendo lo que mejor saben hacer: innovar. De igual forma su compañía matriz, Stellantis, también produce las marcas Jeep, Ram, Dodge, Fiat y Alfa Romeo.