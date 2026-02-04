La senadora popular por acumulación Ada Álvarez Conde expresó su preocupación tras el anuncio del cierre del parque gastronómico Lote 23 en Santurce, un espacio que impulsaba el talento local y servía como incubadora de nuevas ideas de negocio en el sector culinario de Puerto Rico.

Según publicó El Nuevo Día, el cierre se da ante cambios estructurales y a la realidad económica actual, incluyendo altos costos operacionales.

“Lamentablemente, este cierre responde a los cambios estructurales y a la realidad económica actual, incluyendo altos costos operacionales y una contracción que afecta de forma particular a los pequeños negocios, haciendo inviable la continuidad del modelo operativo en su forma actual”, señaló la legisladora en declaraciones escritas.

Álvarez Conde vinculó la situación a la gestión gubernamental actual y los elevados costos energéticos que, a su juicio, continúan “asfixiando a la clase empresarial” de la isla.

“Como emprendedora que he sido toda mi vida, y como senadora ahora, mi compromiso está con todos esos nuevos empresarios que inician labores, así como los que día a día enfrentan la falta de apoyo a sus negocios”, enfatizó.

La senadora, quien también es doctora en historia y capellana, anunció que desde la Legislatura presentará medidas específicas para fomentar el desarrollo económico de los pequeños y medianos comerciantes.

“Las PyMEs representan aproximadamente el 95% de las empresas en Puerto Rico, constituyendo el motor principal de la economía local, al generar alrededor del 44.6% de los empleos y contribuir significativamente al producto interno bruto. Hay que apoyar los empresarios locales”, agregó.

De acuerdo con datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), las PyMEs incluyen negocios con ventas anuales menores de 3 millones de dólares y menos de 25 empleados, y sus nóminas representan un aporte sustancial al empleo en la isla.

Con el cierre de Lote 23, Álvarez Conde advierte sobre la vulnerabilidad de los pequeños negocios frente a la crisis económica y los altos costos operativos, y busca impulsar desde la Legislatura políticas que protejan y fortalezcan el ecosistema emprendedor puertorriqueño.