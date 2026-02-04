Cierra Lote 23 en Santurce
Ante el anuncio, senadora advierte sobre la vulnerabilidad de los pequeños negocios frente a la crisis económica.
La senadora popular por acumulación Ada Álvarez Conde expresó su preocupación tras el anuncio del cierre del parque gastronómico Lote 23 en Santurce, un espacio que impulsaba el talento local y servía como incubadora de nuevas ideas de negocio en el sector culinario de Puerto Rico.
Según publicó El Nuevo Día, el cierre se da ante cambios estructurales y a la realidad económica actual, incluyendo altos costos operacionales.
“Lamentablemente, este cierre responde a los cambios estructurales y a la realidad económica actual, incluyendo altos costos operacionales y una contracción que afecta de forma particular a los pequeños negocios, haciendo inviable la continuidad del modelo operativo en su forma actual”, señaló la legisladora en declaraciones escritas.
Álvarez Conde vinculó la situación a la gestión gubernamental actual y los elevados costos energéticos que, a su juicio, continúan “asfixiando a la clase empresarial” de la isla.
“Como emprendedora que he sido toda mi vida, y como senadora ahora, mi compromiso está con todos esos nuevos empresarios que inician labores, así como los que día a día enfrentan la falta de apoyo a sus negocios”, enfatizó.
La senadora, quien también es doctora en historia y capellana, anunció que desde la Legislatura presentará medidas específicas para fomentar el desarrollo económico de los pequeños y medianos comerciantes.
“Las PyMEs representan aproximadamente el 95% de las empresas en Puerto Rico, constituyendo el motor principal de la economía local, al generar alrededor del 44.6% de los empleos y contribuir significativamente al producto interno bruto. Hay que apoyar los empresarios locales”, agregó.
De acuerdo con datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), las PyMEs incluyen negocios con ventas anuales menores de 3 millones de dólares y menos de 25 empleados, y sus nóminas representan un aporte sustancial al empleo en la isla.
Con el cierre de Lote 23, Álvarez Conde advierte sobre la vulnerabilidad de los pequeños negocios frente a la crisis económica y los altos costos operativos, y busca impulsar desde la Legislatura políticas que protejan y fortalezcan el ecosistema emprendedor puertorriqueño.