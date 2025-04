El servicio de ATH Móvil comenzó a restablecerse luego de que clientes reportaran este martes problemas para acceder a la aplicación.

Ciudadanos comentaron que al intentar a entrar al app como de costumbre le aparecía un recuadro que leía “Sorry! Something went wrong. There was an error processing your request. Please try again later”.

Poco después de las 7:40 de la mañana algunos usuarios dijeron que ya podían acceder a la aplicación.

Una portavoz de prensa de Evertec dijo a Primera Hora que verificaría qué provocó la intermitencia en el sistema.