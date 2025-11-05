Con luces, música y la llegada de Santa Claus, The Mall of San Juan dio inicio oficialmente a la época navideña, presentando una amplia programación de actividades para toda la familia.

La agenda de eventos incluye el regreso del popular Santa’s Academy, desfiles, espectáculos temáticos y promociones especiales para los compradores durante toda la temporada.

“Traer de vuelta los eventos navideños más queridos y crear una experiencia verdaderamente mágica para nuestros visitantes es lo más especial del año”, expresó Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

“Estamos emocionados de recibir a los compradores con el espíritu de las tradiciones navideñas, junto con algunas nuevas sorpresas. Ya sea que estés buscando el regalo perfecto o creando un momento mágico con Santa, hay algo para todos este año”, añadió.

Estos son los eventos de los que podrá disfrutar:

- Santa’s Academy

Del viernes, 7 de noviembre al miércoles, 24 de diciembreLas familias podrán reservar su cita en línea para conocer a Santa y tomarse la tradicional foto navideña. Luego, los niños podrán disfrutar de una experiencia interactiva en el Santa’s Academy, que incluye un trineo de 22 pies de altura y una mágica nevada. Esta atracción, presentada por Coca-Cola y auspiciada por Energizer y Volvo, ofrece una recreación a gran escala del trineo de Santa donde los niños podrán ayudarlo a prepararse para su viaje alrededor del mundo.

- Caravana de Coca-Cola

Viernes, 7 de noviembre | 7:00 p.m. El tradicional desfile del camión de Coca-Cola llenará los alrededores del centro comercial con luces, música y el espíritu de la temporada.

- Llegada de Santa y su Juguetería Viviente Sábado, 8 de noviembre | 2:00 p.m. – 6:00 p.m. Este evento marcará la llegada oficial de Santa a The Mall of San Juan. Los asistentes podrán explorar estaciones de juguetes vivientes.

- Viernes Azul (Blue Friday)

Viernes, 28 de noviembre | 9:00 a.m. – 9:00 p.m. The Mall of San Juan ofrecerá un día completo de ofertas especiales y entretenimiento en vivo. Bajo el lema “Tu viernes no tiene que ser negro si puede ser azul”, los visitantes podrán disfrutar de descuentos exclusivos y actividades familiares.