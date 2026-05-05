María Cristina Mari fue designada como Senior Vice President del Hipódromo Camarero en reconocimiento de su liderazgo, compromiso y aportaciones al desarrollo y fortalecimiento de la industria hípica en Puerto Rico.

El anuncio fue realizado por Ervin Rodríguez, presidente y CEO de Hipódromo Camarero.

“Durante los pasados 15 años, María Cristina Mari ha desempeñado un rol fundamental en la transformación de la industria hípica, destacándose por impulsar iniciativas que han logrado unificar los distintos sectores del ecosistema hípico, fomentando un ambiente de colaboración, estabilidad y crecimiento sostenible”, se detalló por escrito.

María Cristina Mari, vicepresidenta senior de Camarero. ( Suministrada )

Se añade que, en su trayectoria, María Cristina Mari ha liderado importantes avances a través de sus distintos roles, incluyendo la dirección del Sistema de Video Juegos (SVJ), así como la dirección de agencias hípicas, eventos, alianzas de marcas e iniciativas de inclusión y mejoramiento de los productos de apuestas. Asimismo, ha desempeñado una destacada labor en el mercadeo y la publicidad de la marca Camarero y de la industria hípica puertorriqueña.

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“De igual forma, ha sido la principal representante de la empresa en la defensa y desarrollo de la industria hípica, fortaleciendo las relaciones gubernamentales, impulsando vínculos de negocios tanto como locales como internacionales, y promoviendo alianzas estratégicas con marcas que han contribuido al posicionamiento y crecimiento del sector”, agrega la comunicación.

En su nueva posición como Senior Vice President, María Cristina Mari “liderará una nueva etapa enfocada en la innovación, la tecnología y la vanguardia, manteniendo como prioridad indelegable la protección y el bienestar de los equinos, así como el fortalecimiento y la optimización de todos los productos de apuestas”.

“Asimismo, impulsara la atracción de nuevos dueños de caballos y marcas de apoyo, el desarrollo de más eventos, la implementación de mejores prácticas operacionales, el fortalecimiento de la exposición de la marca y la introducción de nuevas iniciativas que contribuyan al crecimiento de los ingresos en todos los sectores de la industria hípica”, se indicó.