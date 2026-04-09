Convencí a mami que cogiera el Seguro Social a los 62 y casi me deshereda. Pero tranquilo, sigo siendo el favorito. Te explico:

El Internet tiene un consejo favorito: “Espera hasta los 67… mejor aún, hasta los 70.” Y sí, suena inteligente. Pero está contestando la pregunta equivocada.

Mami, como todo el mundo, se obsesionaba con: “¿Cuánto voy a recibir al mes?”

Error.

La pregunta correcta es: ¿Cuánto voy a recibir en total… y en qué etapa de mi vida?

1. Las mensualidades son una trampa mental

Es el mismo error de siempre: compramos un carro y solo miramos la mensualidad. Nunca el precio total.

PUBLICIDAD

Sí, coger el Seguro Social a los 62 años significa recibir entre 25% y 30% menos al mes. Pero también significa empezar a cobrar cinco años antes. Cinco años de cheques que el que espera no recibe.

Eso se llama ventaja de tiempo. Y el tiempo, bien usado, vale más que el monto.

2. El “break-even” no llega tan rápido como crees

Para la mayoría de las personas, el punto donde esperar empieza a darte más dinero total (acumulado) no llega hasta los 80 o 81 años. Antes de eso, cobrar temprano gana. Después de eso, esperar gana.

3. Está apostando contra su propia expectativa de vida

Le dije a mami: “Googlea cuándo probablemente te vas a morir.”

(Sí, me buscó en Google “cómo desheredar a un hijo”. Vi el historial. Seguimos en conversaciones.) Pero no es falta de respeto. Es matemática actuarial.

Según el Negociado del Censo federal, la mujer promedio en Puerto Rico vive hasta los 85 años. El hombre, hasta los 79.

O sea: si el “break-even” llega a los 81, una mujer promedio solo gana 4 años de ventaja esperando. Y eso asumiendo que llega.

Está apostando a vivir lo suficiente para ganarle al sistema… pero el margen no es tan cómodo como la gente asume.

4. No todos los años valen igual

Tus 60s son los go-go years. Energía, movilidad, ganas de hacer cosas. Tus 80s son otra película.

El cheque a los 62 financia viajes, nietos, experiencias, vida. El de los 80 muchas veces financia medicamentos, copagos y visitas al médico. Y eso no sale en ninguna calculadora.

PUBLICIDAD

5. Seguro Social y retiro no son lo mismo

Ahora, vamos al argumento favorito del Internet:

“Sí, pero si te retiras a los 62… ¿qué haces con el plan médico?”

Y aquí es donde mucha gente mezcla dos decisiones que no son lo mismo.

Una cosa es cuándo coges el Seguro Social. Otra muy distinta es cuándo te retiras. No es lo mismo.

Sí, Medicare arranca a los 65 años. Eso deja una ventana de tres años donde tiene que resolver su seguro médico.

Eso puede ser plan privado, plan del gobierno si cualificas, o seguir trabajando con cubierta.

¿Es un factor importante? 100%.

¿Significa que automáticamente no debes coger el Seguro Social temprano? No. Significa que tienes que planificarlo, no ignorarlo.

6. ¿Y si sigues trabajando? El dinero no desaparece

Si mami sigue trabajando mientras cobra, el Seguro Social puede retener parte del beneficio: $1 por cada $2 que ganes por encima del límite anual. Y aquí es donde todo el mundo entra en pánico…pero ese dinero no se pierde.

Cuando llega a la edad completa de retiro, se lo recalculan y vuelve en forma de cheques mensuales más altos.

Bottom line: No todo el mundo debe coger el Seguro Social a los 62. Pero tampoco todo el mundo debe esperar por "default".

Los incentivos están diseñados para que esperes.

La pregunta es: ¿esperar para qué? Mami lo entendió. Tardó un rato, y me costó casi la herencia. Pero lo entendió.

Y sigo siendo el favorito.