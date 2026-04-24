La Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y el Federal Home Loan Bank of New York (FHLBNY) delinearon este jueves una estrategia conjunta para facilitar que más cooperativas de la isla evalúen y soliciten su membresía al organismo federal, como parte de la Cumbre de Acceso a Capital Cooperativo celebrada en la sede de COSSEC.

El evento reunió a más de 57 cooperativas con cartera hipotecaria, las cuales recibieron orientación sobre los requisitos de elegibilidad, el proceso de solicitud y los beneficios de integrarse al FHLBNY. La agencia reguladora aseguró que brindará acompañamiento técnico y regulatorio durante todo el proceso para las instituciones interesadas.

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Durante la actividad, representantes del FHLBNY destacaron que la iniciativa busca ampliar el acceso de las cooperativas a herramientas financieras que ya utilizan otras instituciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

“El FHLBNY es un socio clave para las instituciones financieras en Puerto Rico, y estamos en posición de fortalecer esa relación con las cooperativas. Facilitar el acceso a nuestros programas de forma segura tendrá un impacto positivo en hogares, negocios y comunidades”, indicó un portavoz de la entidad.

En el marco del esfuerzo, la Cooperativa Sagrada Familia se convirtió en la primera en completar los requisitos iniciales de solicitud de membresía. A esta se suma LarCoop, reflejando un interés creciente del sector cooperativista en acceder a nuevas fuentes de financiamiento.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de COSSEC, Mabel Jiménez Miranda, subrayó que la iniciativa responde a la política pública de fortalecer el rol de las cooperativas en la economía local.

“Las cooperativas son una pieza clave en el desarrollo económico del país. Nuestro objetivo es ampliar sus herramientas y opciones para que continúen apoyando el financiamiento de vivienda y el crecimiento de sus comunidades”, expresó.

La membresía al FHLBNY permitiría a las cooperativas elegibles acceder a liquidez y financiamiento a largo plazo, así como a programas de subsidios y subvenciones dirigidos a proyectos de vivienda asequible y desarrollo comunitario.

La cumbre contó con la participación de la senadora Nitza Morán; la subdirectora de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, Sonia Morales; miembros de la Junta de Directores de COSSEC; y líderes del sector cooperativo, evidenciando el respaldo multisectorial a la iniciativa.