Los almacenes Costco, quienes se han montado en la fiebre de los chocolates al estilo Dubai con múltiples artículos disponibles a la venta que van desde mantecados a brownies, ha emitido una comunicación pública para anunciar el retiro de uno de los productos que tuvieron disponible entre el 1 de mayo al 29 de agosto.

Se trata del Dubai Style Chocolate, producido por la empresa Rolling Pin Baking Company. Son barras de chocolates, rellenas de mantequilla de pistacho y Kataifi.

La empresa, en su anuncio, no especificó si estos productos se vendieron en Puerto Rico.

No obstante, emitió una carta anunciando el retiro del mercado, debido a que el manufacturero no declaró que entre los productos utilizado estaba el trigo (’wheat’), que suele ser un alergeno o causante de alergias.

La empresa justificó el error, aludiendo que declararon otros productos que podrían causar el mismo efecto. Sin embargo, Costco informó que si uno de los consumidores enfrentó alergias por el error, le devolverá el dinero.

“Evaluamos que el riesgo para la salud es mínimo, ya que el gluten figura en la declaración de alérgenos y se encuentra en el trigo”, escribió el director de control de calidad de Rolling Pin Baking Company, Eddie Dayan, en el aviso.

Añadió que, “además, Kunefa (que se sabe que contiene trigo) también aparece en la declaración de ingredientes”.

La alergia por trigo puede causar hinchazón, picazón o irritación de la boca o la garganta; urticaria, sarpullido que provoca picazón o hinchazón en la piel; congestión nasal; dolor de cabeza; dificultad para respirar; cólicos, náuseas o vómito; diarrea y anafilaxia.

Si el consumidor tiene alguna pregunta, puede llamar de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. al (833) 331-2993.