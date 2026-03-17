La cadena Costco anunció el retiro del mercado de un popular plato listo para consumir ante la posible presencia de la bacteria Salmonella, según un aviso publicado por la empresa.

El retiro afecta al producto identificado con el número 30782, pan de carne con puré de papas Yukon y glaseado, que fue vendido entre el 2 y el 13 de marzo de 2026 en tiendas de Costco ubicadas en más de dos docenas de estados.

La medida se tomó luego de que uno de los proveedores de ingredientes del plato, Griffith Foods, notificara que uno de los componentes utilizados en la preparación podría estar contaminado con la bacteria.

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La salmonella es un microorganismo que puede provocar infecciones graves, e incluso mortales, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Hasta el momento, no se han reportado enfermedades ni incidentes relacionados con el consumo del producto, según el comunicado.

Como medida preventiva, la empresa exhortó a los clientes a no consumir el producto y devolverlo a cualquier tienda de Costco, donde podrán recibir un reembolso completo.

El producto fue distribuido en establecimientos de la cadena en múltiples estados de Estados Unidos, de acuerdo con el aviso oficial.