Repostería Kannella celebra la apertura de su nueva tienda en el pueblo de Dorado. Con este nuevo local, la marca continúa su expansión llevando su propuesta única de repostería artesanal y “brunch” a más comunidades en Puerto Rico.

Lo que comenzó como un hobby en la cocina de Amanda García Acevedo, con su primer ponqué mojadito, evolucionó en una historia de éxito junto a su esposo y socio, Miguel Santiago. Desde entonces, Kannella ha crecido con el apoyo y fidelidad de sus clientes, estableciendo tiendas en Bayamón, Guaynabo y Trujillo Alto, y ahora en Dorado.

“Este nuevo espacio en Dorado representa un sueño más cumplido. Queremos que cada persona que nos visite sienta el calor de hogar y la pasión con la que elaboramos cada postre”, expresó García Acevedo.

Por su parte, Santiago, añadió: “Hemos trabajado para que Kannella sea más que una repostería: un lugar para compartir en familia, celebrar la vida y disfrutar. Nos emociona llegar a Dorado, una comunidad que carecía de una propuesta como la nuestra, y ofrecer un menú que combina tradición y frescura”.

El nuevo local, abierto de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., ofrece la misma calidad y variedad que ha caracterizado a la marca desde sus inicios. Los visitantes podrán deleitarse con bizcochos de distintos sabores, postres clásicos y una propuesta ampliada de brunch, diseñada para disfrutar en cualquier momento del día.

Actualmente, Kannella cuenta con espacios en Los Trailers en Bayamón, en la Avenida Esmeralda en Guaynabo, en Santa Rosa en Bayamón y en Plaza Matienzo en Trujillo Alto. Ahora, Dorado se suma a la lista de localidades que forman parte de esta historia dulce y familiar que sigue creciendo con paso firme.