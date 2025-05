El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) realizó un operativo sorpresa anoche, durante el que se emitieron 20 avisos de infracción contra varios estacionamientos aledaños al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, por prácticas como cobros excesivos, tarifas no aprobadas, falta de rotulación y otras.

En comunicado de prensa, la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo indicó que de los 11 estacionamientos visitados durante el operativo, solo el Multipisos aledaño al Choliseo se hallaba en cumplimiento.

“Esta semana se advirtió de manera clara sobre los requisitos que deben cumplir los estacionamientos públicos y se alertó sobre la vigilancia activa de DACO. Hoy (anoche) fuimos personalmente al área del Choliseo y encontramos un patrón de incumplimiento inaceptable. La ley es clara, y quien no cumpla, enfrentará consecuencias”, manifestó Rodríguez Erazo en declaraciones escritas.

Algunas de las irregularidades detectadas durante el operativo fueron en los siguientes estacionamientos:

Premium Parking Services,Inc (Trocadero Parking I)- cobro de tarifa de $20 cuando su tarifa autorizada es de $15.

(Trocadero Parking I)- cobro de tarifa de $20 cuando su tarifa autorizada es de $15. CM Parking Inc - cobro de una tarifa fija de $10 no aprobada por DACO.

- cobro de una tarifa fija de $10 no aprobada por DACO. ICON Parking LLC y/o Chardón HC LLC - Tenían Servicio valet pero no tenían personal para estacionar los vehículos, tampoco tenían rótulo de alternativas de pago.

y/o - Tenían Servicio valet pero no tenían personal para estacionar los vehículos, tampoco tenían rótulo de alternativas de pago. Parking For You Corp (Estacionamiento VIP)- ofrecen servicio de valet pero no había personal estacionando los vehículos y no tenían la licencia.

(Estacionamiento VIP)- ofrecen servicio de valet pero no había personal estacionando los vehículos y no tenían la licencia. Colonial Parking Corp (Spot Parking)- ofrecen servicio de valet y no estacionaban los vehículos.

(Spot Parking)- ofrecen servicio de valet y no estacionaban los vehículos. Colonial Parking Corp (Spot Parking)- ofrecen servicio de valet pero no había personal estacionando los vehículos y tenían dos casetas y dos entradas operando con la misma licencia.

(Spot Parking)- ofrecen servicio de valet pero no había personal estacionando los vehículos y tenían dos casetas y dos entradas operando con la misma licencia. CVEARB y/o 24 Market Place - cobro de tarifa fija de $10 no aprobada por DACO, no tenían rotulada la información del operador ni rótulo sobre la Ley 186 (Ley para regular el área de negocios de estacionamiento, no tenían rótulo de lote lleno, ni hojas de reclamación disponibles.

y/o 24 - cobro de tarifa fija de $10 no aprobada por DACO, no tenían rotulada la información del operador ni rótulo sobre la Ley 186 (Ley para regular el área de negocios de estacionamiento, no tenían rótulo de lote lleno, ni hojas de reclamación disponibles. Trocadero Parking 2 - vehículos en exceso a a la capacidad máxima autorizada .

- vehículos en exceso a a la capacidad máxima autorizada Parking Ponce III - ofrecen servicio valet pero no tenían personal estacionando los vehículos.

- ofrecen servicio valet pero no tenían personal estacionando los vehículos. Valet Mercantil Plaza – cobro de tarifa mayor a la aprobada por DACO.

Rodríguez Erazo fue enfática al denunciar que algunos estacionamientos cobran tarifas abusivas de $20, $25 y hasta $30 sin autorización alguna, cuando estas tarifas solo han sido aprobadas por DACO para servicios especiales de valet parking que no se estaban ofreciendo. “Aquí estamos viendo un atrevimiento descarado. Los consumidores estacionaban por su cuenta, sin ningún servicio adicional, y aún así les cobraban tarifas desmedidas. Esto es un abuso que no vamos a tolerar”. Según reveló, los establecimientos realizaban esa práctica aún cuando se les advirtió del operativo “toda la semana, y decidieron continuar violando la ley y aprovechándose de la gente. Los avisos de infracción están en proceso, vamos a multar y a cobrar. En Puerto Rico hay leyes y se tienen que respetar. No puede haber competencia desleal ni atropello al consumidor”, sostuvo la funcionaria.

La agencia informó que la intervención forma parte del del operativo especial de fiscalización que DACO mantiene activo desde el pasado 2 de mayo y que ya ha producido más de 90 avisos de infracción en toda la isla, incluyendo en zonas de alta concurrencia como Mayagüez, San Juan, Caguas y Ponce.

La secretaria recalcó que tener licencia no es suficiente si no se cumple con los deberes mínimos hacia los consumidores como:

Rotulación visible con tarifas y horarios

Entrega de boletos con la información correspondiente

Condiciones seguras e iluminación adecuada

Métodos de pago accesibles y visibles

Formulario de reclamación disponible