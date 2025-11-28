El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) informó esta tarde, que como resultado del operativo de fiscalización realizado durante la semana de Black Friday, alcanzaron una cifra récord de intervenciones en comercios alrededor de toda la Isla.

Durante el día de hoy, el operativo cerró con 293 inspecciones, de las cuales 21 comercios reflejaron infracciones, para un total de 23 violaciones reglamentarias aplicadas. La diferencia entre comercios afectados y violaciones emitidas responde a que algunos establecimientos incurrieron en más de un incumplimiento dentro de la misma visita, informó la agencia en un comunicado de prensa.

Con este plan de trabajo, iniciado el lunes 17 de noviembre, con el análisis de las ofertas en los “shoppers” el DACO ha completado cerca de 700 visitas a negocios en todo Puerto Rico.

“Este operativo ha sido uno de los más abarcadores y estratégicos que ha ejecutado el DACO. Estuvimos desde el lunes 17, de noviembre en la calle y hoy, desde la madrugada verificando precios, ofertas, inventarios y el cumplimiento con el Reglamento 9158. Nuestro compromiso es claro: un DACO activo, presente y que defiende los derechos del consumidor”, expresó la secretaria del DACO, Lcda. Valerie Rodríguez Erazo, por escrito.

De acuerdo con el desglose ejecutivo de las 23 Violaciones Reglamentarias, 18 fueron por la falta de rotulación o precios, otros por la falta de reseña del DACO, por no tener métodos alternos de pago; tablas de descuento, productos expirados y uno por disponibilidad del producto.

Ocho equipos de inspectores se distribuyen simultáneamente entre las regiones de San Juan, Caguas, Ponce, Mayagüez, Arecibo y áreas limítrofes, con el objetivo de cubrir la mayor cantidad de comercios durante el día de ventas más intenso del año.

“Exhortamos a los consumidores a conocer sus derechos y exigirlos. Continuaremos fiscalizando rigurosamente durante todo el fin de semana y la temporada navideña. Nuestro deber es velar por prácticas comerciales transparentes y justas para todos”, exhortó Rodríguez Erazo.

Los ciudadanos pueden reportar confidencias o irregularidades relacionadas a comercios a través del correo: confidencia@daco.pr.gov

El DACO continuará con su plan estratégico de fiscalización en los próximos días como parte de la temporada navideña.

En caso de reclamación el consumidor debe verificar que el precio pagado coincida con el precio anunciado; guardar fotos de ofertas o letreros si observan discrepancias; notificar cualquier irregularidad a las líneas exclusivas y exigir sus derechos como comprador.

Para más información sobre esta iniciativa, puede visitar daco.pr.gov Si necesita información adicional o desea presentar querellas, los consumidores pueden visitar nuestras 5 regiones o escribir un correo a confiencia@daco.pr.gov o acceder a daco.pr.gov o seguir las redes sociales del DACO bajo @dacoatufavor en Facebook y @dacopuertorico en Instagram.