Dos premios secundario del sorteo de este lunes del Powerball cayeron en Puerto Rico.

Según informó la Lotería Electrónica, uno fue de $100 mil, mientras que un segundo fue de $50 mil.

El primer jugador agraciado acertó cuatro de los bolos blancos y el bolo rojo. Mientras que el segundo se pegó con el premio secundario gracias a una jugada con Power Play.

Los números sorteados el lunes fueron: 3, 18, 36, 41, 54 y el bolo rojo 7.

Al nadie acertar estos números, el premio para el sorteo de este próximo miércoles alcanzó la asombrosa cifra de 1,700 millones de dólares.

Desde el 6 de septiembre ha habido 46 sorteos consecutivos sin un gran ganador.

El sorteo en la víspera de Navidad se espera que el premio sea el cuarto más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Las probabilidades de Powerball de uno en 292.2 millones están diseñadas para generar grandes premios, con botes que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los responsables de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego. Hay tres sorteos cada semana.

El gran premio estimado de 1,700 millones de dólares se destina a un ganador que opta por recibir 29 pagos durante 29 años a través de una anualidad. Los ganadores casi siempre eligen la opción de efectivo del juego, que para el sorteo del miércoles sería un estimado de 781.3 millones de dólares.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y el juego se ofrece en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.