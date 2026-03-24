Millones de personas utilizan tarjetas de crédito sin conocer a fondo cómo su uso impacta su historial financiero. Aunque pagar a tiempo suele considerarse la clave para mantener un buen puntaje, expertos advierten que existe un error común que puede perjudicar seriamente el crédito: usar demasiado del límite disponible.

De acuerdo con datos de Experian y myFICO, el llamado “índice de utilización” —es decir, cuánto crédito usas en relación con tu límite total— representa cerca del 30% del puntaje crediticio, siendo uno de los factores más determinantes después del historial de pagos.

Segun publicó El Diario New York, problema no es únicamente cuánto debes, sino qué porcentaje de tu crédito estás utilizando. Por ejemplo, si tienes un límite de $1,000 y utilizas $800, tu nivel de uso es del 80%, lo que puede ser visto como una señal de riesgo para los prestamistas, incluso si realizas tus pagos a tiempo.

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Los expertos coinciden en que lo recomendable es mantener este porcentaje por debajo del 30%, aunque quienes tienen mejores puntajes suelen usar menos del 10% de su crédito disponible.

Otro error frecuente es pensar que cubrir el pago mínimo mensual protege el historial crediticio. Si bien esto evita retrasos, no reduce significativamente el saldo, lo que mantiene elevado el nivel de utilización. En otras palabras, puedes estar al día con tus pagos, pero aun así afectar tu puntaje.

Un puntaje crediticio bajo puede traducirse en mayores costos y menos oportunidades. Entre los efectos más comunes se encuentran:

Tasas de interés más altas en préstamos y tarjetas

Dificultades para alquilar vivienda

Menor probabilidad de aprobación de crédito

Pagos mensuales más elevados a largo plazo

Según la Consumer Financial Protection Bureau, incluso pequeñas variaciones en el puntaje pueden impactar el costo total de un préstamo.

Este efecto puede ser aún más significativo en comunidades con menor acceso al crédito, como muchos hogares latinos, donde las tarjetas suelen utilizarse para cubrir gastos cotidianos.

Especialistas recomiendan adoptar hábitos simples para mejorar el manejo del crédito:

Mantener el uso por debajo del 30% del límite

Pagar más del mínimo cada mes

Distribuir gastos en varias tarjetas

Solicitar aumentos de límite sin incrementar el consumo

El puntaje crediticio no depende solo de pagar a tiempo, sino de cómo se utiliza el crédito disponible. Este “error silencioso” puede pasar desapercibido, pero tiene consecuencias reales en el bolsillo.

En un entorno donde el acceso al crédito es fundamental, entender y manejar correctamente este indicador puede marcar la diferencia entre pagar más o menos por el mismo dinero.