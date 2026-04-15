Un simple hábito antes de volar puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo o una experiencia llena de contratiempos: el momento en que haces el check-in.

Aunque muchos pasajeros dejan este paso para última hora —o incluso lo hacen al llegar al aeropuerto—, expertos en viajes advierten que retrasarlo puede tener consecuencias importantes, desde perder un buen asiento hasta quedar fuera del vuelo, según publicó Southern Living en su página web.

De acuerdo con especialistas del sector aéreo, esperar demasiado para registrarse en un vuelo, especialmente en rutas llenas o sobrevendidas, puede hacer que el pasajero pierda su asiento.

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Las aerolíneas suelen priorizar a quienes ya han hecho check-in, por lo que quienes no lo han realizado con suficiente antelación quedan más expuestos a ser removidos si el vuelo alcanza su capacidad máxima.

En escenarios de sobreventa, los últimos en registrarse suelen ser los primeros en ser considerados para no abordar.

Hacer el check-in tan pronto como se abre —generalmente 24 horas antes del despegue— ofrece beneficios que muchos pasajeros desconocen.

Entre ellos:

Mayor posibilidad de elegir mejores asientos

Menor riesgo de quedar separado de acompañantes

Acceso anticipado a cambios en la disponibilidad del avión

Además, algunas aerolíneas liberan asientos preferenciales o mejores ubicaciones justo al abrir el proceso de registro, lo que da ventaja a quienes actúan rápido.

Otro beneficio poco conocido es el acceso a ofertas de última hora para mejorar de clase.

En algunos casos, las aerolíneas ofrecen upgrades durante el check-in a precios considerablemente más bajos que los habituales, lo que permite a los pasajeros acceder a asientos con más espacio o incluso a cabinas premium por menos dinero.

El check-in temprano también facilita el proceso para quienes viajan con equipaje.

Permite cumplir sin contratiempos con los tiempos límite para dejar maletas —que suelen cerrar hasta 45 minutos antes del vuelo en rutas domésticas— y reduce el riesgo de que el equipaje no llegue al avión a tiempo.

Además, brinda margen para enfrentar imprevistos en el aeropuerto, como filas largas o cambios de puerta.

Expertos recomiendan activar recordatorios para hacer el check-in justo cuando se habilita, normalmente un día antes del vuelo.

Este pequeño paso, que toma apenas unos minutos, puede evitar complicaciones mayores y mejorar significativamente la experiencia de viaje.

En un entorno donde los vuelos suelen ir llenos y cualquier cambio puede generar estrés, anticiparse sigue siendo la mejor estrategia.