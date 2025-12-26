Madrid. El precio del oro ha alcanzado este viernes un nuevo máximo histórico al superar los 4,533 dólares por onza, en una jornada de festividad para la mayoría de los mercados bursátiles internacionales.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 3:34 p.m. (hora en España), la onza de oro ha tocado los 4,533.23 dólares, cuando subía en el entorno al 1.2 %. Posteriormente, se ha desinflado ligeramente y se mueve en torno a los 4,520 dólares, con un avance del 0,9 %.

La plata también sigue la estela del metal amarillo, y ha marcado un nuevo máximo histórico a las 11:29 a.m , con la onza en 75.63 dólares y una revalorización que superaba el 5%.