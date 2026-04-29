A pasos de la Reserva Marina Tres Palmas, el restaurante Alma Dynamic World Cuisine continúa ganando terreno como una de las propuestas gastronómicas más innovadoras del oeste de la Isla, apostando por una fusión de sabores internacionales con ingredientes locales.

Fundado en 2025 por la empresaria y chef ejecutiva Brenda Gil Enseñat, junto a su esposo Javier Quiñones y la especialista en comunicaciones Elizabeth Carlo, el concepto combina creatividad culinaria, hospitalidad y una visión profundamente personal. Ubicado en las instalaciones del Tres Palmas Boutique Hotel, el espacio se ha convertido en punto de encuentro tanto para residentes como turistas que buscan una experiencia distinta.

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Brenda Gil. ( Suministrada )

Como parte de su crecimiento en 2026, el restaurante ha ampliado su menú con nuevas propuestas que refuerzan su concepto de “dynamic world cuisine”, una filosofía que integra técnicas globales con productos locales. Entre sus platos destacan opciones como escargots con hierbas, ropa vieja de pato y bowls coreanos de bulgogi, así como nuevas creaciones que incluyen chuletas de cordero de Nueva Zelanda y pechuga cocinada sous vide.

La trayectoria de Gil Enseñat, marcada por experiencias en la industria de seguros, la gemología y la hospitalidad, ha influido en una propuesta culinaria que equilibra técnica, creatividad y accesibilidad. La chef define su enfoque como “affordable chic”, una cocina sofisticada pero al alcance de más comensales, con énfasis en ingredientes locales, incluyendo cortes de carne provenientes de fincas puertorriqueñas.

“El concepto de Alma nace de mi historia personal, de mis viajes y de mi familia. Queremos que cada plato cuente una historia y conecte emocionalmente con quien lo disfruta”, expresó Gil Enseñat. El nombre del restaurante, inspirado en su madre, refleja precisamente esa intención de crear una experiencia íntima y significativa.

Más allá de la oferta gastronómica, Alma apuesta por una experiencia completa que incluye coctelería creativa —como su bebida insignia “Un día en Rincón”—, música en vivo y un ambiente diseñado para fomentar la conexión entre los visitantes. También sobresale su mousse de chocolate 1755, una reinterpretación de una de las primeras referencias históricas de este postre, adaptada al clima tropical.

Con horario de miércoles a lunes en la tarde y opciones extendidas los fines de semana, Alma continúa consolidándose como un referente culinario en Rincón, aportando al posicionamiento del municipio como un destino gastronómico en crecimiento dentro de Puerto Rico.