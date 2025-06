( The Associated Press )

Estoy dando vueltas por el Castillo de Bowser con mi viejo amigo Toad. No es precisamente relajante, con todos esos pozos de lava, cáscaras de plátano y caparazones de tortuga por el camino. Súmale 23 personajes más —¿ese es una vaca conduciendo?— que también intentan llegar primero a la meta, y es un caos.

La locura acelerada de cualquier carrera en el nuevo Mario Kart World habría hecho que la consola Switch, con ocho años de antigüedad, comenzara a jadear. Y por eso tenemos la Switch 2 ($449.99), la secuela mejorada de la popular consola híbrida de Nintendo para casa y portátil.

También se ve mejor. La pantalla portátil de 7.9 pulgadas (antes 6.2) aumenta la resolución a 1020p (desde 720p), y aunque la pantalla LCD no es tan nítida como lo sería una OLED, es mucho más clara que la Switch original. Se ve aún mejor cuando se conecta a un televisor HD, ya que ahora admite 4K y HDR.

Nintendo siempre se ha mantenido al margen de la carrera tecnológica que obsesiona a los fanáticos de la PlayStation de Sony y la Xbox de Microsoft, insistiendo en que los juegos de primera categoría no dependen necesariamente de chips ultra potentes. Pero en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023) se sentía el esfuerzo, con gráficos borrosos por momentos y una tasa de fotogramas lenta. La Switch 2, con una tasa de hasta 120 fps, corrige buena parte de esa borrosidad.

Eso no quiere decir que esté a la altura del rendimiento en alta definición de la PlayStation 5 o la Xbox Series X/S. Si esperas los gráficos asombrosos de, por ejemplo, Assassin’s Creed Shadows de Ubisoft… pues no.

Hay buenas noticias para quienes ya estaban cansados de los escasos 32 gigabytes de almacenamiento interno de la Switch original. El Switch 2 multiplica eso por ocho, con 256 GB. Claro que los juegos más vistosos ocupan más espacio, así que si quieres más capacidad tendrás que invertir en una tarjeta microSD Express, que es más cara que las tarjetas de memoria estándar que usan la mayoría de dispositivos portátiles.

¿Y los imanes, cómo funcionan?

Los mandos Joy-Con de la Switch 2 han recibido algunas mejoras. Como antes, puedes acoplarlos a los lados de la pantalla si estás jugando en movimiento. Si estás en casa, puedes acoplarlos a un adaptador que se siente más como un joystick tradicional. En ambos casos, ahora se conectan más firmemente mediante imanes, que ofrecen un clic satisfactorio.

Tanto el Joy-Con izquierdo como el derecho ahora incluyen un mouse óptico, que puedes usar colocando el mando de lado y deslizándolo sobre una mesa. (Nintendo dice que también puedes usarlo sobre tus pantalones, pero yo prefiero usar un portapapeles en el regazo). Aún está por verse cuántos juegos para Switch 2 usarán esta función, pero el Civilization VII de 2K parece un buen candidato.

¿Qué hay de lo social?

Luego está un nuevo botón etiquetado como “C” en el Joy-Con derecho. Este activa GameChat, que te permite iniciar una conversación con otros jugadores, siempre que todos se hayan registrado previamente como amigos. (Eventualmente también necesitarás suscribirte al servicio Nintendo Switch Online, pero ese requisito no entrará en vigor hasta el 31 de marzo de 2026). El micrófono está integrado en la Switch 2, aunque si quieres usar videollamadas, tendrás que comprar una cámara Nintendo por separado.

Finalmente, está GameShare, que te permite jugar títulos seleccionados con otros usuarios de Switch, incluso si ellos no poseen el juego.

Nintendo ha estado destacando estas nuevas funciones sociales en su campaña de marketing, aunque da la sensación de que solo ahora está alcanzando a la competencia. Los niños que conozco que juegan Fortnite o Minecraft en otras consolas ya descubrieron hace tiempo cómo chatear con sus amigos. ¿Bienvenidos a la década de 2010?

¿Y los juegos?

Como con cualquier lanzamiento de consola, la gran pregunta es: ¿Tiene juegos?

Actualmente, hay solo un par de exclusivos para la Switch 2: Mario Kart World y Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un paquete de demostración de $10 que realmente debería haber sido gratuito. Hay algunos excelentes títulos portados por primera vez a Nintendo, como Split Fiction y Cyberpunk 2077. También puedes obtener versiones mejoradas de clásicos como las dos últimas aventuras de The Legend of Zelda. Y la Switch 2 es completamente retrocompatible, así que puedes jugar todo lo que salió para la Switch original, además de una gran biblioteca de títulos más antiguos.

No hay otra consola que te permita jugar futuras entregas de franquicias tan queridas como Zelda, Super Mario Bros., Super Smash Bros. y Animal Crossing. Ninguna de esas ha sido anunciada aún, pero algunos nombres importantes —Donkey Kong y Kirby— protagonizarán títulos exclusivos de Switch 2 más adelante este año.

Sin embargo, hay mucha competencia, y no solo en el mercado de consolas conectadas al televisor que comparte con la PlayStation y la Xbox. Nintendo ya no domina el mercado portátil, gracias a la SteamDeck de Valve. Algunos modelos de ese dispositivo cuestan menos que la Switch 2, y ya cuentan con una enorme biblioteca de juegos de PC. Mientras tanto, Microsoft anunció el fin de semana pasado que se está asociando con Asus en la ROG Xbox Ally, un dispositivo portátil que saldrá antes de Navidad.

Sinceramente, probablemente tengamos una mejor idea de la calidad de la Switch 2 dentro de unos años, cuando los desarrolladores dominen mejor su hardware. Pero si estás desesperado por volver al volante con Mario, Luigi y la Princesa Peach ahora mismo, ya sabes lo que tienes que hacer.