En medio de un cambio de dueños, los empleados de las antiguas farmacias Plazas han confrontado problemas, retrasos o falta de pago del salario bajo la nueva empresa propietaria, Farmacias Savia.

No obstante, la directora de Recursos Humanos de Savia, Milagros Rivera, alegó que el día correspondiente del pago era hoy, viernes, y que ya algunos empleados han registrado la entrada de su jornal.

La transacción entre las farmacias Plazas y Savia se dio a conocer el 24 de febrero. Específicamente, Savia adquirió 10 farmacias, que se unieron a otras siete que ya tenía la empresa.

La denuncia de los problemas de pago de los empleados que asumió Savia en la transacción fue recibida a Primera Hora por un empleado afectado, en carácter anónimo.

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“Muchos no hemos cobrado. Empleados están de mal humor y algunos han faltado, porque no es justo venir a trabajar sin paga”, afirmó.

Dijo que no es la primera vez que sucede, ya que enfrentaron problemas en la pasada nómina. Alegó que todavía hay empleados que no han cobrado esa primera paga que debían recibir. Señaló que la empresa envió una comunicación solicitando paciencia.

En entrevista con este diario, la director de Recursos Humanos de Savia rechazó problemas en la paga. Aludió a que “el día de pago es hoy. Durante el día de hoy salió la transacción. Ya se trabajó con ello. Se ha hecho todo lo necesario (para que los empleados cobren)”.

Añadió que “la nómina se hizo correspondiente a la fecha que correspondía” y no hubo un cambio en la fecha de pago de estos empleados que permanecieron trabajando en medio del cambio de dueño.

Rivera comentó que “yo he ido recibiendo insumo empleados que ya han ido recibiendo su paga” este viernes.