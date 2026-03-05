La empresa de servicios de mensajería y envíos, FedEx, abrió este jueves una nueva estación en Caguas para atender de manera más directa a su clientela de la zona este, en especial el mercado de manufacturas de la zona, y ampliar el transporte de carga pesada.

Rolando Medina, director de operaciones para Puerto Rico y el Caribe de FedEx, indicó que la zona se servía desde su estación de Carolina. Pero ahora, desde el centro localizado en el Angora Industrial Park, en el barrio Bairoa, de Caguas, tendrán 20 rutas dedicadas a entregas y horarios de recogida extendidos hasta las 6:00 p.m.

PUBLICIDAD

La nueva estación brindará servicios de carga pesada y paquetería a Cayey, Cidra, Caguas, Gurabo, Juncos, Las Piedras, Humacao, Yabucoa, Maunabo, Naguabo, Ceiba y Vieques.

“Nosotros abrimos Caguas, porque la que tenemos en Guaynabo y en Carolina están operando a 100% de capacidad. Esa es una de las razones. Lo segundo es que el área este del país, incluyendo Caguas, Cayey y Aibonito, se cubría desde Carolina. Si un cliente quería ir a buscar su paquete por alguna razón a nuestra localidad y no pedía que lo entregáramos en un ‘retail’ que tenemos en la avenida Degetau, tenía que viajar a Carolina y el viaje es más largo. Entonces, ahora nos da más accesibilidad al cliente. De igual manera, en el área este hay muchas fábricas de manufactura, ‘pharma’, ‘medical divices’, que es lo que se llama ‘health care’. Con la apertura de esta facilidad, nos da a nosotros más flexibilidad con el horario de corte”, explicó Medina.

Para operar esta instalación, FedEx trasladó 30 de sus empleados de Carolina a Caguas. Pero, el funcionario señaló que contemplan abrir una estación de servicio en Juncos y Añasco, que los llevaría a contratar empleados.

No obstante, en esta nueva estación de Caguas le permitirá a la empresa comenzar con el cambio de vehículos para el transporte de paquetes de combustible a eléctricos.

Tras la apertura de este centro, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, agradeció a la empresa por la inversión realizada.

“La apertura de esta estación representa un paso significativo en el fortalecimiento de la logística y la eficiencia operativa, ampliando oportunidades para los negocios locales. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para impulsar el desarrollo sostenido y el crecimiento económico de nuestra comunidad”, indicó.

Medina no proveyó información relacionada a la inversión realizada en esta estación de Caguas ni pudo detallar cuántos paquetes entregan diariamente alrededor de la Isla en sus otras siete estaciones y distintos puntos de recibo y entrega que tienen.