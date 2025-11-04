Pizza Hut pronto podría estar a la venta. Yum Brands, la empresa matriz de Pizza Hut, dijo el martes que está llevando a cabo una revisión formal de opciones para la marca, que ha tenido dificultades para competir en un mercado de pizzas saturado. El CEO de Yum, Chris Turner, dijo que Pizza Hut tiene muchas fortalezas, incluyendo una presencia global y un fuerte crecimiento en muchos mercados.

Pizza Hut cuenta con cerca de 20,000 tiendas en más de 100 países, y sus ventas internacionales aumentaron un 2% en los primeros nueve meses de este año. China es su segundo mercado más grande fuera de Estados Unidos. Pero Pizza Hut obtiene casi la mitad de sus ventas en Estados Unidos, donde tiene alrededor de 6,500 tiendas, y las ventas en Estados Unidos cayeron un 7% en el mismo período. Durante mucho tiempo, Pizza Hut estuvo agobiado con grandes restaurantes para comer en el lugar, anticuados, en un momento en que los consumidores querían un servicio rápido para recoger y entrega. En 2020, uno de los mayores franquiciados de Pizza Hut solicitó protección por quiebra y cerró 300 tiendas.

“El equipo de Pizza Hut ha estado trabajando arduamente para enfrentar los desafíos comerciales y de categoría; sin embargo, el desempeño de Pizza Hut indica la necesidad de tomar medidas adicionales para ayudar a la marca a alcanzar su valor total, lo cual podría ejecutarse mejor fuera de Yum Brands”, dijo Turner en un comunicado. “Para aprovechar verdaderamente la marca que hemos construido y las oportunidades que se presentan, hemos tomado la decisión de iniciar una revisión exhaustiva de opciones estratégicas.” Yum no ha establecido un plazo para la finalización de la revisión. La compañía señaló que no hará más comentarios sobre la revisión.

Las acciones de Yum Brands subieron cerca de un 7% en las operaciones de la mañana del martes. La compañía también posee KFC, Taco Bell y Habit Burger & Grill. Yum informó el martes que sus ingresos del tercer trimestre aumentaron un 8% gracias a las fuertes ventas tanto en KFC como en Taco Bell.

Pizza Hut fue fundada en 1958 en Wichita, Kansas, por dos hermanos que pidieron prestados $600 a su madre para abrir la tienda. Eligieron el nombre porque su letrero solo tenía espacio para ocho letras. El familiar techo rojo de Pizza Hut debutó en 1969 y para 1971 era la cadena de pizzerías más grande del mundo en ventas. PepsiCo adquirió Pizza Hut en 1977, pero escindió su división de restaurantes —que se convirtió en Yum Brands— en 1997.

Domino’s, con su enfoque en la entrega a domicilio y la pizza para llevar, se ha convertido desde entonces en la cadena de pizzerías más grande del mundo, con 21,750 tiendas. La noticia sobre el futuro incierto de Pizza Hut llega un día después de que otro ícono de los comedores de los años 50, Denny’s, anunciara que estaba siendo vendido a un grupo de inversores y que pasaría a ser privado.

Al igual que Pizza Hut, Denny’s también ha tenido dificultades con el cambio de los clientes hacia la entrega a domicilio y la creciente competencia en las opciones de comida informal.