Las empresas puertorriqueñas Power Group y Olein Corp. anunciaron hoy el cierre de la compraventa de las propiedades donde ubican las plantas de la antigua Suiza Dairy en San Juan y Ponce. Como parte de dicha transacción, los terrenos de estas facilidades fueron adquiridos por la cuantía de $8.5 millones.

Esta adquisición, bajo la nueva entidad 2 Squared LLC, tiene como objetivo la transformación de ambas propiedades para continuar diversificando los modelos de negocios de ambas empresas. Entre los planes contemplados, se encuentra la movilización de equipo y maquinaria para una nueva propuesta de producción de jugos premium. También, la evaluación de terrenos para desarrollos comerciales.

La extensión de los terrenos adquiridos en San Juan es de 11 cuerdas, mientras que en Ponce es de dos (2) cuerdas. Se proyecta que los trabajos relacionados con la rehabilitación de ambos predios comenzarán este próximo mes de septiembre.

Enrique González, presidente y principal oficial ejecutivo de Power Group, entidad que agrupa a las empresas Power Sports y Power Solar, expresó que “desde que comenzamos, Power Group ha sido una empresa líder en innovación, enfocada en transformar el mercado local a través de sus distintos modelos de negocio. Somos una empresa joven, que cree en la sangre nueva y en la inversión local para promover el desarrollo económico de la isla. Esta unión de Power Group y Olein Group -una empresa experta en retail y otra en manufactura- es la fórmula perfecta para seguir firmes en nuestro compromiso con Puerto Rico, con el talento de aquí, con la empleomanía de aquí. Venimos a impulsar nuevas ideas y nuevos segmentos de negocio”.

Por su parte, Jorge “Tato” González, CEO de Olein Corp., indicó que “con esta adquisición reafirmamos nuestra visión de apostar a lo nuestro. Junto a mi socio, mi otro hijo, asumimos el reto de transformar las plantas en un proyecto innovador que producirá jugos, elaborados aquí en Puerto Rico. Es un paso firme para rescatar valor local, generar empleos y demostrar que el empresarismo puertorriqueño tiene la capacidad de crecer y competir con lo mejor”.