El centro comercial Plaza Las Américas anunció la apertura de varias nuevas tiendas antes de que finalice el 2025, coincidiendo con la temporada navideña, una de las más activas del año.

Entre las marcas que se sumarán a la oferta del centro comercial figuran:

- Build-A-Bear Workshop

- New Era Caps

- BedWell

- Miniso

- Aristocrazy

También se incluirán nuevos conceptos gastronómicos como Churromanía y Sushi Ramen Bar en el área de La Terraza.

“En Plaza Las Américas trabajamos continuamente para mantenernos a la vanguardia, trayendo nuevas marcas, ampliando espacios y facilitando que nuestros visitantes disfruten de una experiencia de compras completa y variada. Estas aperturas y relocalizaciones son una muestra de nuestro compromiso con la innovación, la variedad y la excelencia”, expresó Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas.

Recientemente también abrió sus puertas Minds Street Fashion, en el segundo nivel del West Mall, al lado de Kipling, con cerca de 1,000 pies cuadrados.