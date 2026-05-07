El Bosque Nacional El Yunque propuso nuevos costos para varias áreas recreativas ubicadas en la carretera PR-191, debido al aumento de visitantes en la reserva natural.

Según explicó el supervisor forestal del Bosque Nacional El Yunque, Keenan Adams, las tarifas propuestas serían similares a las que ya se aplican en lugares como el Castillo San Felipe del Morro, el Parque Luis Muñoz Marín y distintos balnearios.

“Mantener el flujo de visitantes es costoso, incluyendo el mantenimiento de las instalaciones recreativas y los senderos, que acogen a un millón de visitantes al año en nuestra área recreativa especial de 360 acres”, indicó Adams.

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Tarifas propuestas

Portal El Yunque – Centro del Bosque Tropical

  • Pase diario: de $8 a $4 por persona
  • Pase de tres días: de $0 a $10 por persona
  • Pase anual: de $0 a $20 por persona
  • Pase familiar anual: de $0 a $30 por grupo de 4 personas
El Portal en El Yunque.
El Portal en El Yunque.

Área recreativa La Mina

  • Pase diario: de $0 a $4 por persona
  • Pase de tres días: de $0 a $10 por persona
  • Pase anual: de $0 a $20 por persona
  • Pase familiar anual: de $0 a $30 por grupo de 4 personas
Cascada La Mina en El Yunque.
Cascada La Mina en El Yunque. (Archivo)

Estos nuevos costos, según se informó, ayudarían a mejorar el mantenimiento de las instalaciones, garantizar agua potable, baños más limpios, mejor señalización y apoyar la recuperación tras los huracanes.

Solo alrededor del 2% del bosque tendría tarifas propuestas, mientras que el 98% restante seguiría siendo de acceso libre.

Los cambios serán evaluados por un comité asesor ciudadano. Además, el público podrá enviar comentarios hasta el 4 de agosto al correo electrónico sm.fs.r8elyunsocom@usda.gov, por correo postal o de forma oral en la sede del bosque.

Días sin costos en 2026

El Bosque Nacional El Yunque recordó, además, que en algunos días festivos los visitantes pueden entrar gratis a sus instalaciones. Estas son las fechas de este año:

  • 19 de enero: Día de Martin Luther King Jr.
  • 16 de febrero: Día de los Presidentes
  • 25 de mayo: Día de la Recordación
  • 13 de junio: Día Nacional de Salir al Aire Libre
  • 4 de julio: Día de la Independencia
  • 17 de septiembre: Día de la Constitución
  • 26 de septiembre: Día Nacional de los Terrenos Públicos
  • 27 de octubre: cumpleaños de Theodore Roosevelt
  • 11 de noviembre: Día de los Veteranos
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Tan pronto anoche, un brillo diferente se apodera del bosque nacional.