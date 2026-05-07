El Bosque Nacional El Yunque propuso nuevos costos para varias áreas recreativas ubicadas en la carretera PR-191, debido al aumento de visitantes en la reserva natural.

Según explicó el supervisor forestal del Bosque Nacional El Yunque, Keenan Adams, las tarifas propuestas serían similares a las que ya se aplican en lugares como el Castillo San Felipe del Morro, el Parque Luis Muñoz Marín y distintos balnearios.

“Mantener el flujo de visitantes es costoso, incluyendo el mantenimiento de las instalaciones recreativas y los senderos, que acogen a un millón de visitantes al año en nuestra área recreativa especial de 360 acres”, indicó Adams.

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Tarifas propuestas

Portal El Yunque – Centro del Bosque Tropical

Pase diario : de $8 a $4 por persona

: de a por persona Pase de tres días : de $0 a $10 por persona

: de a por persona Pase anual : de $0 a $20 por persona

: de a por persona Pase familiar anual: de $0 a $30 por grupo de 4 personas

El Portal en El Yunque.

Área recreativa La Mina

Pase diario : de $0 a $4 por persona

: de a por persona Pase de tres días : de $0 a $10 por persona

: de a por persona Pase anual : de $0 a $ 20 por persona

: de a $ por persona Pase familiar anual: de $0 a $30 por grupo de 4 personas

Cascada La Mina en El Yunque. ( Archivo )

Estos nuevos costos, según se informó, ayudarían a mejorar el mantenimiento de las instalaciones, garantizar agua potable, baños más limpios, mejor señalización y apoyar la recuperación tras los huracanes.

Solo alrededor del 2% del bosque tendría tarifas propuestas, mientras que el 98% restante seguiría siendo de acceso libre.

Los cambios serán evaluados por un comité asesor ciudadano. Además, el público podrá enviar comentarios hasta el 4 de agosto al correo electrónico sm.fs.r8elyunsocom@usda.gov, por correo postal o de forma oral en la sede del bosque.

Días sin costos en 2026

El Bosque Nacional El Yunque recordó, además, que en algunos días festivos los visitantes pueden entrar gratis a sus instalaciones. Estas son las fechas de este año:

19 de enero : Día de Martin Luther King Jr.

: Día de Martin Luther King Jr. 16 de febrero : Día de los Presidentes

: Día de los Presidentes 25 de mayo : Día de la Recordación

: Día de la Recordación 13 de junio : Día Nacional de Salir al Aire Libre

: Día Nacional de Salir al Aire Libre 4 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia 17 de septiembre : Día de la Constitución

: Día de la Constitución 26 de septiembre : Día Nacional de los Terrenos Públicos

: Día Nacional de los Terrenos Públicos 27 de octubre : cumpleaños de Theodore Roosevelt

: cumpleaños de Theodore Roosevelt 11 de noviembre: Día de los Veteranos