Estos serían los nuevos costos en áreas recreativas de El Yunque
Advierten que el aumento de visitantes está poniendo presión en el mantenimiento del bosque nacional.
PUBLICIDAD
El Bosque Nacional El Yunque propuso nuevos costos para varias áreas recreativas ubicadas en la carretera PR-191, debido al aumento de visitantes en la reserva natural.
Según explicó el supervisor forestal del Bosque Nacional El Yunque, Keenan Adams, las tarifas propuestas serían similares a las que ya se aplican en lugares como el Castillo San Felipe del Morro, el Parque Luis Muñoz Marín y distintos balnearios.
“Mantener el flujo de visitantes es costoso, incluyendo el mantenimiento de las instalaciones recreativas y los senderos, que acogen a un millón de visitantes al año en nuestra área recreativa especial de 360 acres”, indicó Adams.
Relacionadas
Tarifas propuestas
Portal El Yunque – Centro del Bosque Tropical
- Pase diario: de $8 a $4 por persona
- Pase de tres días: de $0 a $10 por persona
- Pase anual: de $0 a $20 por persona
- Pase familiar anual: de $0 a $30 por grupo de 4 personas
Área recreativa La Mina
- Pase diario: de $0 a $4 por persona
- Pase de tres días: de $0 a $10 por persona
- Pase anual: de $0 a $20 por persona
- Pase familiar anual: de $0 a $30 por grupo de 4 personas
Estos nuevos costos, según se informó, ayudarían a mejorar el mantenimiento de las instalaciones, garantizar agua potable, baños más limpios, mejor señalización y apoyar la recuperación tras los huracanes.
Solo alrededor del 2% del bosque tendría tarifas propuestas, mientras que el 98% restante seguiría siendo de acceso libre.
Los cambios serán evaluados por un comité asesor ciudadano. Además, el público podrá enviar comentarios hasta el 4 de agosto al correo electrónico sm.fs.r8elyunsocom@usda.gov, por correo postal o de forma oral en la sede del bosque.
Días sin costos en 2026
El Bosque Nacional El Yunque recordó, además, que en algunos días festivos los visitantes pueden entrar gratis a sus instalaciones. Estas son las fechas de este año:
- 19 de enero: Día de Martin Luther King Jr.
- 16 de febrero: Día de los Presidentes
- 25 de mayo: Día de la Recordación
- 13 de junio: Día Nacional de Salir al Aire Libre
- 4 de julio: Día de la Independencia
- 17 de septiembre: Día de la Constitución
- 26 de septiembre: Día Nacional de los Terrenos Públicos
- 27 de octubre: cumpleaños de Theodore Roosevelt
- 11 de noviembre: Día de los Veteranos