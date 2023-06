La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos informó que la empresa Willamette Valley Fruit Co., llamó al recogido voluntario de paquetes de frutas congeladas que podrían contener fresas cultivadas en México, ante la posibilidad de contaminación con Hepatitis A.

Paquete de Antioxidant Fruit Blend que figura entre los productos que fueron retirados voluntariamente por la empresa Willamette Valley Fruit ( Suministrada )

Los productos se distribuyeron en tiendas de las cadenas Walmart y Costco de los Estados Unidos. En las tiendas Walmart se vendieron bajo las marcas Great Value Sliced Strawberries, Great Value Mixed Fruit y Great Value Antioxidant Blend, que fueron distribuidas en Arizona, Arkansas, California, Colorado, Hawai, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Lousiana, Michigan, Missouri, Maryland, Minnesota, Montana, Dakota del Norte, Nebraska, Nevada, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin, Wyoming y West Virginia, entre enero 24 del 2023 a junio 8 del 2023.

PUBLICIDAD

Mientras que en Costco fueron vendidas bajo la marca Rader Farms Organic Fresh Start Smoothie Blend y fueron distribuidas en tiendas de Colorado, Texas, California y Arizona, entre octubre del 2022 y junio 8 del 2023.

Hasta ahora los reportes de la FDA no indican que esos lotes hayan llegado a Puerto Rico. La FDA informó que Willamette Valley Fruit Co. inició el recorrido de manera voluntaria y que hasta el momento no se han reportado casos positivos a Hepatitis A que guarden relación con estos productos. No obstante, la FDA ha estado investigando varios casos de hepatitis A en California, Minnesota y Dakota del Norte que se sospecha, guardan relación con el consumo de fresas cultivadas en Baja California, México.

Hasta el momento se han reportado 17 casos en Estados Unidos y Cánada, de los que 12 han requerido hospitalización.

La hepatitis A es un virus contagioso que puede transmitirse de varias maneras, incluyendo los alimentos y puede afectar el hígado. Sus efectos incluyen fatiga, dolor abdominal, ictericia (coloración amarilla de la piel y las membranas mucosas), cambio en el color de la orina y las heces e incluso, fallas hepáticas en aquellos casos con condiciones preexistentes o el sistema inmunológico comprometido.

La FDA informó que la empresa Willamette Valley Fruit Co. Llamó al recogido voluntario y ninguno de los 17 casos positivos a contaminación con hepatitis por consumo de fresas se relacionan con este recogido.

Para más información sobre los lotes de fresa contaminados, presione aquí.