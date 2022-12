Cerca de 2,000 flanes son horneados semanalmente, con “sentido y amor”, dos palabras que para Norka Villanueva Reyes sirven de inspiración cada mañana cuando emprende las operaciones de su negocio “Flanes Coquí”, ubicado en la Urbanización Flamingo Terrace, en Bayamón.

Inspirada en la figura apacible de su abuela Marina Santana, desde el 2018 Norka encontró en la receta de la matriarca una pasión que se convirtió en su sustento de vida.

“Sufrí una quemadura en las manos que me provocó que me quedara sin trabajo. No podía moverme mucho y me quedé sin trabajo por dos meses. Yo soy bien apegada a mi abuela porque ella me daba esa paz. Le conté lo que me estaba pasando y ella me dice: ‘¿por qué no coges la receta mía de mis flanes y te inventas algo?’. Yo me dije: ‘tengo que hacer algo diferente, pero para atraer al público deben tener un empaque diferente. Vamos a hacer flanes con sentido y con amor’”, dijo la empresaria.

Y fue ese consuelo amoroso de la abuela lo que motivó a Norka a emprender el proyecto de su vida: confeccionar y promocionar el suculento postre, pero con un empaque diferente que la ha llevado a impactar a cientos de vidas con sus mensajes positivos.

“Se entregan en una jarrita de 8 onzas, con una cuchara de metal y el mensaje en una bolsita que incluye hojas de eucalipto, lavanda, hojas de otoño y diferentes hojitas de pino y un palito de madera. El mensaje tiene frases positivas y, sin querer, comenzamos a seguir creciendo gracias a personas que para mí son ángeles que me apoyaron, son mi red de apoyo”, dijo Norka con una energía notable.

La faena de la empresaria comienza tempranito en el día. “El caramelo es hecho acá. Un día hago caramelo, un día horneo. Así divido mis días. Yo horneo cuatro veces en semana cuando es temporada alta. Comienzo a hornear a las 9:00 y todavía a las 5:00 de la tarde estamos en estas”, dijo Norka que ha dado empleo a dos mujeres sin descartar ampliar su plantilla laboral según vaya creciendo “Flanes Coquí”.

Con este concepto y su creatividad constante, Norka camina su tienda con papel y lápiz en mano ya que, según dice, en ocasiones mientras hornea le llega la inspiración de una nueva frase que de inmediato copia.

De hecho, ya ha sumado 33 de estos pensamientos a los productos que ofrece. “Gracias por ser parte de la transforma”, “Confía y adelante”, “El abrazo es sanador tanto para el que lo da como para el que lo recibe”, “Inspira, provoca y mueve”, “Doy algo de lo que Dios me ha dado a mí”, son algunos de los mensajes que acompañan el bonito empaque de cada flan.

“Esto me da energía y soy genuina en el momento. Lo que copio, esa soy yo. Aunque mi proceso no fue nada complicado, muchas de esas frases me ayudaron. Como decía mi abuela: ‘la base de lo que quieras hacer es el amor, no el dinero’. Y con esto he recibido múltiples bendiciones. La frase que más recibo de parte de la gente es ‘Dios te bendiga’,” dijo la mujer de 53 años.

Los sabores de mayor preferencia de los comensales son los tradicionales de queso y coco; sin embargo, como parte de su reinvención ha sumado otros a su lista original.

Su evolución culinaria alcanza sabores demandantes como Queso, Coco, Vainilla, Calabaza, Baileys, Disaronno Regular, Disaronno Velvet, Cointreu, Grand Marnier, Frangelico, Rum Chata, Ron del Barrilito, Don Q, Bacardi, Mutiny Vodka y los nuevos sabores que son Café y Coquito.

“Me he quedado con esos sabores para que permanezca la originalidad y la tradición. Flanes Coquí es de aquí con sentido y amor por eso el Coquí representa lo que somos. Somos de aquí, de Puerto Rico”, concluyó.

Los pedidos se pueden hacer por encargo a través de las redes sociales con el nombre de Flanes Coquí, pero dada la demanda de la época, en el local hay inventario disponible de lunes a viernes en horario de 9:00 am a 5:00 pm y los sábados de 9:00 am a 4:00 pm. Para información adicional, puede llamar al 787-531-3573.