Ford Motor Co. anunció el “recall” de más de 400,000 vehículos, debido a que los brazos de los limpiaparabrisas pueden romperse, lo que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de un accidente.

El “recall” afecta a un total de 422,613 vehículos, incluyendo Ford Expedition y Lincoln Navigator de los años 2021 a 2023, así como una gama de camionetas Super Duty de la serie F, modelos 2022 y 2023.

Se espera que las cartas para notificar a los propietarios sobre el riesgo de seguridad se envíen el 13 de abril. Una vez que se determine la solución, se enviarán cartas adicionales.

Los concesionarios inspeccionarán y reemplazarán los brazos de los limpiaparabrisas sin costo alguno.

Los números de identificación de vehículos (VIN) afectados por el retiro del mercado están disponibles en NHTSA.gov desde el 1 de abril de 2026.

Los siguientes modelos y marcas están incluidos en el retiro:

Lincoln Navigator (2021-2023)

Ford Expedition (2021-2023)

F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD, F-550 SD y F-600 SD (2022-2023)

Los propietarios pueden comunicarse con el servicio al cliente de Ford al 1-866-436-7332 e indicar el número de retiro del mercado de Ford: 26S24.