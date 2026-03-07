NUEVA YORK. Ford ha emitido dos llamadas a revisión que afectan a casi 1.74 millones de autos en Estados Unidos, debido a problemas de software que afectan a las pantallas de la cámara de visión trasera de los vehículos.

De acuerdo con los avisos publicados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera esta semana, un componente interno dentro del sistema de información y entretenimiento de algunas Ford Broncos 2021-2026 y Ford Edge 2021-2024, puede sobrecalentarse y apagarse - evitando que la imagen de visión trasera se muestre cuando los conductores van marcha atrás. Mientras tanto, algunas Ford Escape 2020-2022 y Lincoln Corsairs, así como Lincoln Aviators 2020-2024 y Explorer, pueden mostrar una imagen de visión trasera volteada o invertida.

PUBLICIDAD

La llamada a revisión afecta a 849,310 Broncos y Edge, así como a 889,950 Escapes, Corsairs, Aviators y Explorers. Ford estima que todos estos vehículos tienen los defectos. Pero la compañía no es consciente de las lesiones o accidentes que se extienden a partir de cualquiera de retiro, los documentos de la NHTSA muestran.

Aun así, la NHTSA advierte a los conductores de que ambos problemas podrían aumentar el riesgo de colisión.

Para los propietarios de Bronco y Edge afectados, Ford ofrece una actualización de software gratuita para el Módulo de Interfaz de Protocolo de Accesorios (APIM) de los vehículos. Las cartas de notificación a los propietarios se enviarán a finales de mes, y la corrección estará disponible en el concesionario o mediante una actualización “por aire”.

Pero todavía se está desarrollando una solución para la llamada a revisión que afecta a los Escape, Corsair, Aviator y Explorer, según el anuncio de llamada a revisión de esta semana. Mientras tanto, en los próximos meses se enviarán cartas provisionales para notificar a los propietarios los riesgos de seguridad.

The Associated Press se puso en contacto con Ford, con sede en Michigan, para obtener más comentarios el sábado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.