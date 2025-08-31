El sorteo del Powerball celebrado ayer, domingo, uno de los más millonarios en la historia de esta lotería, dejó un premio de $150,000 para un afortunado en Puerto Rico.

Así lo revela la plataforma de esa lotería, que además indica que los números ganadores del sorteo fueron el: 3, 18, 22, 27 y 33, con el bolo rojo de 17.

Al momento, se desconoce en qué pueblo y negocio se vendió el boleto ganador.

Además de ese premio de $150,000; se reportaron más de una decena de premios de $100 y más de 50 de premios de $300.

PUBLICIDAD

Powerball premios sorteo del sábado, 30 de agosto. ( Fotocaptura )

Ningún boleto acertó los seis números del sorteo del sábado, por lo que el premio mayor del Powerball continúa acumulándose y ahora asciende a $1.1 billones, convirtiéndose en el quinto más grande en la historia del juego.

Quien acierte todos los números podrá optar entre un pago anual por los próximos 30 años, o un pago único de aproximadamente $498.4 millones, antes de impuestos.

El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. El sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados.