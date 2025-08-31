Ganan $150,000 en Puerto Rico con el Powerball
¡Revisa tu jugada! El jackpot del Powerball sigue subiendo.
PUBLICIDAD
El sorteo del Powerball celebrado ayer, domingo, uno de los más millonarios en la historia de esta lotería, dejó un premio de $150,000 para un afortunado en Puerto Rico.
Así lo revela la plataforma de esa lotería, que además indica que los números ganadores del sorteo fueron el: 3, 18, 22, 27 y 33, con el bolo rojo de 17.
Al momento, se desconoce en qué pueblo y negocio se vendió el boleto ganador.
Además de ese premio de $150,000; se reportaron más de una decena de premios de $100 y más de 50 de premios de $300.
Relacionadas
Ningún boleto acertó los seis números del sorteo del sábado, por lo que el premio mayor del Powerball continúa acumulándose y ahora asciende a $1.1 billones, convirtiéndose en el quinto más grande en la historia del juego.
Quien acierte todos los números podrá optar entre un pago anual por los próximos 30 años, o un pago único de aproximadamente $498.4 millones, antes de impuestos.
El Powerball se juega en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. El sorteo se realiza los lunes, miércoles y sábados.