Jugadores de Powerball en Missouri y Texas ganaron el premio mayor estimado de 1,800 millones de dólares el sábado, superando probabilidades astronómicas para poner fin a tres meses en que esa lotería estuvo sin ganador.

Los números ganadores fueron 11, 23, 44, 61 y 62, con el número de Powerball rojo 17.

En Puerto Rico, aunque no cayó el premio mayor, el portal de esta lotería refleja que se vendieron cinco premios de $100,000.

Powerball en Puerto Rico, sábado 6 de septiembre. ( Fotocaptura )

El premio, que fue el segundo mayor bote de lotería en la historia de Estados Unidos, siguió a 41 sorteos consecutivos en los que nadie coincidió con los seis números. El último sorteo con un ganador del bote ocurrió el 31 de mayo.

PUBLICIDAD

Las ínfimas probabilidades de ganar un Powerball -- de uno en 292.2 millones -- están diseñadas para generar grandes botes, con premios que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los funcionarios de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego. Hay tres sorteos cada semana.

El premio mayor de 1,800 millones de dólares irá al ganador que opte por recibir 30 pagos durante 29 años a través de una anualidad. Los ganadores casi siempre eligen la opción de efectivo que para el sorteo del sábado por la noche sería un estimado de 826.4 millones.

Los boletos de Powerball cuestan 2 dólares, y se venden en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.