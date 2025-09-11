Al conmemorar su 60 aniversario, el Hotel Villa Cofresí, en Rincón, anunció una inversión de $3 millones para llevar a cabo proyectos de expansión y modernización. Las mejoras buscan fortalecer la operación y continuar elevando la experiencia de los huéspedes. Se espera que los trabajos se completen en un término de tres años.

La inversión contempla la instalación de un sistema de placas solares, la construcción de cinco nuevas habitaciones y la adquisición de terrenos para estacionamientos. También incluye una cisterna de 35,000 galones con sistema de ósmosis inversa, un generador eléctrico adicional, la remodelación del salón de actividades, la construcción de un nuevo salón para eventos y la compra de un apartamento que se integrará a la operación hotelera. Como parte del plan, se realizarán además la ampliación de oficinas administrativas, el reemplazo de aires acondicionados y ventanas, mejoras en la entrada principal y la construcción de un nuevo gazebo para seguridad, así como la actualización de mobiliario, baños comunes y estacionamientos.

“Estos proyectos reflejan nuestra gratitud a la comunidad, a nuestros empleados y a los miles de huéspedes que nos han acompañado durante estas seis décadas. Estamos emocionados por lo que viene y comprometidos con seguir creciendo de forma sostenible, auténtica y puertorriqueña”, expresó mediante declaraciones escritas Sandra Y. Caro Caro, gerente de la hospedería.

La empresa, que cuenta con 121 habitaciones y un equipo de 100 empleados, está liderada por la segunda generación de la familia Caro Caro, compuesta por Sandra, Fernando, Rita y David, al tiempo que la tercera generación ya forma parte activa de la operación del hotel, lo que garantiza la continuidad de un legado de hospitalidad familiar, cálida y auténtica.

“Villa Cofresí nació del sueño de una familia y hoy sigue siendo un proyecto de unión, esfuerzo y amor por Puerto Rico. Miramos al futuro con optimismo y con la certeza de que seguiremos siendo un hogar junto al mar para quienes nos visitan”, concluyó Caro Caro.

El Hotel Villa Cofresí es el segundo patrono más grande de Rincón. Como parte de su programa de responsabilidad social, la hospedería se caracteriza por contribuir consistentemente con diversas causas comunitarias.