El sindicato de Starbucks está ampliando su huelga, que comenzó hace una semana, contra la empresa.

Starbucks Workers United afirmó que baristas de 30 tiendas más en 25 ciudades de Estados Unidos planeaban unirse a la huelga el jueves, incluidas tiendas en Cleveland; Memphis, Tennessee; Springfield, Missouri, y Albany, Nueva York. Esto eleva el número total de tiendas con trabajadores en huelga a 95 en 65 ciudades, manifestó el sindicato.

La huelga comenzó el jueves pasado en el Día del Vaso Rojo de Starbucks, que suele ser uno de los días más ocupados del año para la empresa. Desde 2018, Starbucks ha regalado vasos reutilizables a los clientes que compran una bebida navideña en ese día.

Starbucks dijo que la huelga ha causado una interrupción mínima en sus operaciones y señaló que el Día del Vaso Rojo de este año fue el más fuerte en la historia de la compañía en términos de ventas y tráfico en las tiendas. Placer.ai, una empresa de datos de ubicación, indicó que el tráfico peatonal de Starbucks aumentó un 44.5% el jueves pasado en comparación con el promedio diario de este año.

Starbucks comentó que solo 49 de las 65 tiendas que el sindicato prometió que harían huelga la semana pasada experimentaron alguna interrupción, y 29 de ellas han reabierto.

Alrededor de 550 de las 10,000 tiendas de Starbucks en Estados Unidos, que son propiedad de la empresa, están sindicalizadas. Starbucks también tiene 7,000 ubicaciones con licencia en lugares como aeropuertos.

“Como hemos dicho, el 99% de nuestras 17,000 ubicaciones en Estados Unidos permanecen abiertas y recibiendo a los clientes, incluidas muchas que el sindicato declaró públicamente que harían huelga pero nunca cerraron o han reabierto desde entonces”, expresó la portavoz de Starbucks, Jaci Anderson.

Los trabajadores en huelga están protestando por la falta de progreso en las negociaciones laborales con la empresa. Dicen que buscan mejores salarios, una mejora en la dotación de personal en las tiendas y una resolución de cientos de cargos por prácticas laborales injustas presentados contra la empresa.

No hay una fecha establecida para el fin de la huelga, y más tiendas están preparadas para unirse si Starbucks no llega a un acuerdo contractual con el sindicato, dijeron los organizadores.

Starbucks manifestó que está preparada para dialogar cuando el sindicato esté listo para volver a la mesa de negociaciones. Las negociaciones entre ambas partes terminaron en abril.