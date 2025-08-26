La plaza pública de Caguas se convertirá en el punto de encuentro para celebrar lo mejor de nuestra tierra y nuestra gente con el Caguas Market, un evento que reunirá a cerca de 60 agroempresarios puertorriqueños con el fin de fortalecer la economía local y promover sus productos.

El Grupo Meyta, en colaboración con el Municipio de Caguas, llevará a cabo el mercado los días 27 de septiembre, 25 de octubre y 27 de diciembre, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en la plaza Santiago R. Palmer. La iniciativa busca establecerse de manera fija el último sábado de cada mes.

PUBLICIDAD

“Apoyar a nuestros agroempresarios es vital, porque son ellos quienes mantienen viva la tradición agrícola de Puerto Rico y aportan al desarrollo económico de nuestras comunidades. Confiamos en que el Caguas Market se convierta en un espacio mensual donde la gente pueda disfrutar de lo mejor de nuestra tierra, mientras apoyamos a quienes día a día trabajan con esfuerzo y pasión”, expresó Joel Rivera, productor del evento para Grupo Meyta.

En cada edición del Caguas Market, los asistentes podrán encontrar frutas y vegetales frescos, productos artesanales, café, miel, plantas ornamentales, alimentos preparados, repostería criolla, emprendedores y una variedad de artículos elaborados por manos puertorriqueñas.

Más que un simple mercado, el Caguas Market será una experiencia cultural y agrícola, en la que los visitantes podrán disfrutar de productos frescos y derivados de la agricultura local, además de un ambiente familiar que promueve el orgullo por lo nuestro.

“El Caguas Market busca consolidarse como una plataforma de impacto social y económico, ofreciendo a los asistentes una experiencia auténtica que promueva el consumo local y fomente la solidaridad comunitaria”, concluyó Rivera.