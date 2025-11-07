El icónico whiskey irlandés Jameson escribe un nuevo capítulo en Puerto Rico con la llegada de su más reciente innovación: Jameson Orange. Se trata de una mezcla vibrante que combina el reconocido whiskey triple destilado con un toque natural de naranja cítrica. “Este producto destaca no solo por su frescura y versatilidad, sino también por su compromiso con la comunidad local”, describe el comunicado de prensa.

Más allá del producto, Jameson Orange se lanza con una alianza estratégica con PRoduce, empresa 100 % puertorriqueña fundada por Francisco Tirado, que conecta agricultores locales con consumidores en toda la isla. A través de esta iniciativa, Jameson adquiere naranjas de productores locales y las redistribuye entre los venues participantes que compren Jameson Orange, fomentando la economía agrícola y destacando el valor de consumir productos del país.

“Jameson Orange llega para unir lo mejor de dos mundos: la autenticidad del whiskey irlandés y la energía de Puerto Rico. Queremos que cada persona viva esta experiencia de una forma única y con propósito”, señaló en la comunicación escrita Cynthia Rivera, Senior Brand Manager de B. Fernández & Hnos., distribuidor oficial de Jameson en Puerto Rico.

Esta colaboración refuerza la visión de Jameson de crear conexiones auténticas con Puerto Rico, apoyándose en alianzas que trascienden el producto para aportar valor real a las comunidades que lo reciben. En este caso, la marca apuesta por una acción concreta que celebra el talento agrícola del país, a la vez que introduce un producto diseñado para disfrutar en la cotidianidad y en momentos especiales.

“Colaboraciones como esta demuestran que lo mejor de Puerto Rico puede coexistir con marcas globales que respeten nuestras raíces. Para nosotros en PRoduce, es un orgullo ser parte de este movimiento que une sabor y propósito,” compartió Francisco Tirado, fundador de PRoduce.

Una experiencia suave y naturalmente cítrica

Inspirado en el clásico Old Fashioned, Jameson Orange combina el sabor del whiskey triple destilado con notas naturales de naranja. Con 30 % ABV y bajo contenido de azúcar, ofrece un balance entre frescura, suavidad y versatilidad.

Recomendaciones de servicio

Jameson Orange: Servir con hielo, soda o gaseosa de limón y una rodaja de naranja.

Jameson Lime & Ginger: Servir con hielo, ginger ale y una rodaja de lima.

Notas de cata